Россияне покупают "ювелирку" Cartier, несмотря на санкции: наладить бизнес помог сосед

Несмотря на заявления крупных международных компаний о выходе с российского рынка, премиальный сегмент в России продолжает функционировать. Один из наиболее показательных примеров – ювелирные изделия Cartier, которые официально больше не должны продаваться в России.

Ушел ли Cartier из России

Несмотря на санкции, предметы роскоши от известного ювелирного бренда нашли альтернативный путь в Россию, пишет Guild Hall.

По таможенным данным, прямые поставки ювелирных изделий Cartier из Франции в Россию существенно сократились. Все из-за того, что западные страны ввели санкции против России и запрет на экспорт предметов роскоши в эту страну.

Официальный импорт продукции Cartier в Россию сократился с 50,6 миллионов долларов в 2021 году до 5,5 миллионов долларов в 2023 году. При этом остаточные поставки, по данным источников, касались преимущественно запасных частей.

Но вместо прямого экспорта начала работать другая модель.

Казахстан стал каналом для контрабанды

После введения санкций против России и Казахстана сформировалась параллельная система поставок. Она стала возможной благодаря членству Казахстана в Евразийском экономическом союзе, который позволяет товарам перемещаться между странами с минимальными таможенными барьерами.

Именно через этот канал дорогие украшения и другие товары класса люкс продолжали попадать к российским покупателям. Показатели импорта продукции группы Richemont – материнской компании Cartier – в Казахстан выглядели так:

в 2021 году – импорт практически отсутствовал;

в 2022 году – около 23 миллионов долларов;

в 2025 году – почти 47 миллионов долларов.

Фактически этот объем приблизился к довоенному уровню импорта всей России.

Казахстанский бутик Cartier показал рекордные продажи

Основным центром продаж стал Алматы. Именно там в 2025 году открылся обновленный бутик Cartier.

Его результаты оказались неожиданно высокими: продажи магазина выросли почти в десять раз по сравнению с 2019 годом и достигли примерно 57 миллионов долларов. При этом средняя зарплата в Алматы в 2025 году составляла около 1 250 долларов в месяц, что вызывает вопросы относительно реальных причин такого безумного спроса.

Что говорят в Richemont

Швейцарская компания Richemont заявляет, что еще в марте 2022 года полностью прекратила экспорт, продажу и дистрибуцию своей продукции в Россию. В компании отрицают нарушение санкционных правил.

В то же время представители концерна не предоставили подробных объяснений относительно стремительного роста поставок в Казахстан, который фактически стал одним из главных каналов доступа России к продукции Cartier.

Помимо официальных каналов, продажи активно поддерживает серый рынок. К нему привлечены бывшие сотрудники московского бутика Cartier, сохранившие контакты с VIP-клиентами.

По данным расследования, некоторые продавцы используют:

закрытые элитные мероприятия;

социальные сети;

специализированные платформы для продажи предметов искусства и роскоши.

Через такие каналы предлагались украшения Cartier стоимостью в сотни тысяч долларов.

К слову, россияне не ограничились "серым импортом" только ювелирных изделий. Еще одну схему, связанную с предметами роскоши, раскрыли в Польше. Там обнаружили одну из крупнейших схем поставки элитных автомобилей в Россию в обход санкций.

Фирма расположена на юго-востоке Польши. Ею руководили граждане Беларуси. Они придумали схему, по которой в течение 2022–2023 годов покупали дорогие автомобили в Западной Европе, а затем экспортировали их в Россию. Всего в незаконной схеме в обход санкций фигурировали 100 автомобилей общей стоимостью более 49 миллионов злотых.