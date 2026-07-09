Чи вийшов Cartier з Росії

Попри санкції, предмети розкоші від відомого ювелірного бренду знайшли альтернативний шлях до Росії, пише Guild Hall.

За митними даними, прямі поставки ювелірних виробів Cartier із Франції до Росії суттєво скоротилися. Усе через те, що країни Заходу запровадили санкції проти Росії та заборону на експорт предметів розкоші туди.

Офіційний імпорт продукції Cartier до Росії зменшився з 50,6 мільйонів доларів у 2021 році до 5,5 мільйонів доларів у 2023 році. При цьому залишкові поставки, за даними джерел, стосувалися переважно запасних частин.

Але замість прямого експорту почала працювати інша модель.

Казахстан став каналом для контрабанди

Після введення санкцій проти Росії та Казахстаном сформувалася паралельна система постачання. Вона стала можливою завдяки членству Казахстану в Євразійському економічному союзі, який дозволяє товарам переміщатися між країнами з мінімальними митними бар’єрами.

Саме через цей канал дорогі прикраси та інші товари класу люкс продовжили потрапляти до російських покупців. Показники імпорту продукції групи Richemont – материнської компанії Cartier – до Казахстану виглядали так:

у 2021 році – майже відсутній імпорт;

у 2022 році – близько 23 мільйонів доларів;

у 2025 році – майже 47 мільйонів доларів.

Фактично цей обсяг наблизився до довоєнного рівня імпорту всієї Росії.

Казахстанський бутік Cartier показав рекордні продажі

Основним центром продажів став Алмати. Саме там у 2025 році відкрився оновлений бутік Cartier.

Його результати виявилися несподівано високими: продажі магазину зросли майже вдесятеро порівняно з 2019 роком і досягли приблизно 57 мільйонів доларів. При цьому середня зарплата в Алмати у 2025 році становила близько 1 250 доларів на місяць, що викликає питання щодо реального походження такого шаленого попиту.

Що кажуть у Richemont

Швейцарська компанія Richemont заявляє, що ще у березні 2022 року повністю припинила експорт, продаж і дистрибуцію своєї продукції до Росії. У компанії заперечують порушення санкційних правил.

Водночас представники концерну не надали детальних пояснень щодо стрімкого зростання поставок до Казахстану, який фактично став одним із головних каналів доступу Росії до продукції Cartier.

Окрім офіційних каналів, продажі активно підтримує сірий ринок. До нього залучені колишні працівники московського бутика Cartier, які зберегли контакти з VIP-клієнтами.

За даними розслідування, деякі продавці використовують:

закриті елітні заходи;

соціальні мережі;

спеціалізовані платформи для продажу предметів мистецтва та розкоші.

Через такі канали пропонувалися прикраси Cartier вартістю сотні тисяч доларів.

До слова, росіяни не обмежилися "сірим імпортом" лише ювелірних виробів. Ще одну схему, пов'язану з предметами розкоші, викрили в Польщі. Там знайшли одну з найбільших схем постачання елітних автомобілів до Росії в обхід санкцій.

Фірма розташована на південному сході Польщі. Нею керували громадяни Білорусі. Вони придумали схему, за якою протягом 2022 – 2023 років купували дорогі автомобілі в Західній Європі, а потім експортували їх до Росії. Загалом у незаконній схемі в обхід санкцій фігурували 100 автомобілів загальною вартістю понад 49 мільйонів злотих.