Ушел ли Cartier из России
Несмотря на санкции, предметы роскоши от известного ювелирного бренда нашли альтернативный путь в Россию, пишет Guild Hall.
По таможенным данным, прямые поставки ювелирных изделий Cartier из Франции в Россию существенно сократились. Все из-за того, что западные страны ввели санкции против России и запрет на экспорт предметов роскоши в эту страну.
Официальный импорт продукции Cartier в Россию сократился с 50,6 миллионов долларов в 2021 году до 5,5 миллионов долларов в 2023 году. При этом остаточные поставки, по данным источников, касались преимущественно запасных частей.
Но вместо прямого экспорта начала работать другая модель.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Казахстан стал каналом для контрабанды
После введения санкций против России и Казахстана сформировалась параллельная система поставок. Она стала возможной благодаря членству Казахстана в Евразийском экономическом союзе, который позволяет товарам перемещаться между странами с минимальными таможенными барьерами.
Именно через этот канал дорогие украшения и другие товары класса люкс продолжали попадать к российским покупателям. Показатели импорта продукции группы Richemont – материнской компании Cartier – в Казахстан выглядели так:
- в 2021 году – импорт практически отсутствовал;
- в 2022 году – около 23 миллионов долларов;
- в 2025 году – почти 47 миллионов долларов.
Фактически этот объем приблизился к довоенному уровню импорта всей России.
Казахстанский бутик Cartier показал рекордные продажи
Основным центром продаж стал Алматы. Именно там в 2025 году открылся обновленный бутик Cartier.
Его результаты оказались неожиданно высокими: продажи магазина выросли почти в десять раз по сравнению с 2019 годом и достигли примерно 57 миллионов долларов. При этом средняя зарплата в Алматы в 2025 году составляла около 1 250 долларов в месяц, что вызывает вопросы относительно реальных причин такого безумного спроса.
Что говорят в Richemont
Швейцарская компания Richemont заявляет, что еще в марте 2022 года полностью прекратила экспорт, продажу и дистрибуцию своей продукции в Россию. В компании отрицают нарушение санкционных правил.
В то же время представители концерна не предоставили подробных объяснений относительно стремительного роста поставок в Казахстан, который фактически стал одним из главных каналов доступа России к продукции Cartier.
Помимо официальных каналов, продажи активно поддерживает серый рынок. К нему привлечены бывшие сотрудники московского бутика Cartier, сохранившие контакты с VIP-клиентами.
По данным расследования, некоторые продавцы используют:
- закрытые элитные мероприятия;
- социальные сети;
- специализированные платформы для продажи предметов искусства и роскоши.
Через такие каналы предлагались украшения Cartier стоимостью в сотни тысяч долларов.
К слову, россияне не ограничились "серым импортом" только ювелирных изделий. Еще одну схему, связанную с предметами роскоши, раскрыли в Польше. Там обнаружили одну из крупнейших схем поставки элитных автомобилей в Россию в обход санкций.
Фирма расположена на юго-востоке Польши. Ею руководили граждане Беларуси. Они придумали схему, по которой в течение 2022–2023 годов покупали дорогие автомобили в Западной Европе, а затем экспортировали их в Россию. Всего в незаконной схеме в обход санкций фигурировали 100 автомобилей общей стоимостью более 49 миллионов злотых.