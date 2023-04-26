ChatGPT назвал 5 профессий, которые будут наиболее перспективными в будущем
26 апреля 2023, 16:17Читати новину українською
Источник:mc.today
Искусственный интеллект назвал 5 самых перспективных, по его мнению, профессий будущего. Это следует учесть будущим абитуриентам.
Какие профессии выбрал ChatGPT
- Разработчик программного обеспечения и инженер по искусственному интеллекту. Потому что в мире все становится автоматизированным и нужны специалисты, которые будут настраивать систему.
- Энергетический инженер. Искусственный интеллект считает, что это связано с отрицательными изменениями климата, что приведет к необходимости альтернативных источников энергии.
- Медицинский специалист по генетике. Эти специалисты потребуются в связи с активным развитием генной медицины, требующей точности.
- Социальный рабочий. Это связано с увеличением популяции населения на планете, проблемы которого должен решать кто-то.
- Специалист по кибербезопасности. Они с кибербезопасности потребуются для защиты данных и предотвращения кибератаков, так как все более важные данные хранятся онлайн.
Интересно Киберполиция разоблачила злоумышленника, торговавшего персональными данными более 300 миллионов человекChatGPT - чат-бот с искусственным интеллектом. Это обширная статистическая модель языка, оптимизированная для ведения диалогов и перефразирования текстов.
Напомним, что в ИТ по состоянию на апрель, в поиска работы остается 82 тысячи кандидатов, в то же время вакансии всего 9,5 тысячи. То есть кандидатов в 8,5 раза больше, чем предложения.
Аналитики составили рейтинг самых богатых городов мира
- Появился список самых богатых городов в мире от аналитики из компании Henley & Partners. Для этого они посчитали количество людей, имеющих миллион долларов в каждом из них.
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- В самом богатом городе Нью-Йорке живет 340 000 миллионеров.