Крупнейший в России производитель труб останавливает работу: в чем причина
- "Трубная металлургическая компания" останавливает один из трубопрокатных цехов из-за низкого спроса на продукцию.
- Металлургическая отрасль России переживает кризис, снижение производства стали и рост доли импорта.
Кризис накрыл еще одно крупное предприятие России –"Трубную металлургическую компанию". Он прекращает работу на одном из важных заводов.
Почему российский производитель труб останавливает работу?
Крупнейший в России производитель труб остановил работу цеха из-за низкого спроса на продукцию, пишет "Экономическая правда".
Производитель стальных труб "Трубная металлургическая компания" решил прекратить работу одного трубопрокатного цеха на Первоуральском новотрубном заводе. Причина – низкий спрос на этот товар в России и как результатов – падение продаж.
На фоне общей ситуации в отрасли производственную программу предприятия скорректировано, запланировано приостановление некоторых агрегатов, продукция которых сегодня не востребована,
– говорится в комментарии ПНТЗ.
Какие проблемы имеет металлургическая отрасль в России?
Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейшие металлургические компании России, находится в кризисе и просит помощи, пишет "Цена государства".
На бизнес одновременно давит несколько факторов:
- Ключевая ставка длительное время удерживается на уровнях, которые фактически делают кредиты недоступными;
- Крепкий рубль почти "убивает" рентабельность экспорта;
- Санкции отрезают традиционные рынки сбыта.
Еще в 2024 году, по данным ассоциации, производство стали сократилось на 6,6%, а внутреннее потребление металла откатилось до уровня 2021 года. В 2025-м ситуация, по оценкам, ухудшилась: потребление металлопроката упало на 14%, производство стали – на 5,5%.
Параллельно рынок активнее заполняет импорт: его доля выросла с 6,3% в начале 2024 года до 9,6% в конце 2025-го. Экспорт после отмены курсовых пошлин частично восстановился, но для большинства компаний остается убыточным.
Кризис накрыл различные отрасли бизнеса России
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.
В России заработные платы в IT-бизнесе перестали расти из-за инфляции, которая превысила прирост зарплат. На одну вакансию в IT-секторе приходится более 18 резюме, что затрудняет повышение зарплат из-за высокой конкуренции.