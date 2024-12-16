В Украине выросло производство пива: показатели все еще ниже, чем до войны

Производство пива в Украине выросло на 4,9% за период с января по ноябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как выросло производство пива: как выросло производство пива

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу отраслевой организации пивоваров "Укрпиво".

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Отмечается, что экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 оборотов) за 11 месяцев года составляет 129,8 миллиона долларов и составляет 104,9% к аналогичному периоду 2023 года.

До войны продажи были все равно выше

По данным аналитиков, объемы производства пива в Украине сократились на 17,5%, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В то же время в 2023 году производство пива выросло на 7,8% по сравнению с 2022 годом. При этом в 2022 году оно упало на 27,9% по сравнению с 2021 годом – до 122,8 миллиона долларов.

Справочно. Похоже в мире тенденция к снижению потребления алкогольных напитков. Так, в 2023 году мировые продажи алкоголя снизились на 1%. И впервые за 30 лет падение зафиксировано на ключевом рынке – США, там спрос на алкоголь снизился на 2%.