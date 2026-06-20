PROSTOR продолжает работу: в компании опровергли заявления СМИ о закрытии

В сети активно распространялась информация о якобы закрытии сети магазинов косметики и товаров для дома PROSTOR. Однако эти слухи остаются лишь слухами, а компания продолжает свою работу.

Ситуацию официально разъяснили на странице PROSTOR в Facebook.

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Какое заявление сделали в компании?

Прежде всего в PROSTOR назвали заявления о прекращении работы сети преждевременными и сделанными без учета официальной позиции компании.

Там подчеркнули, что сеть продолжает свою работу, поэтому магазины по-прежнему обслуживают покупателей, команда выполняет операционные процессы, а компания обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

Как и любой крупный украинский бизнес в условиях военного положения и сложной рыночной ситуации, компания анализирует различные сценарии дальнейшей работы сети, включая оптимизацию операционной модели, формата присутствия и коммерческой стратегии,

– пояснили в PROSTOR.

В то же время там отметили, что окончательные решения относительно будущей модели работы пока не объявлялись.

В компании также призвали не распространять непроверенную информацию, "которая может вызвать необоснованную панику среди покупателей, сотрудников и партнеров компании".

Кроме того, там пообещали публично информировать о принятии дальнейших официальных решений относительно работы компании.

Напомним, что ранее ООО "НУМИС", развивающее сеть магазинов красоты и ухода PROSTOR, объявило о прекращении операционной деятельности. Была информация о том, что начиная с 1 июля 2026 года компания якобы будет постепенно закрывать свои торговые точки.