Ситуацию официально разъяснили на странице PROSTOR в Facebook.

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Какое заявление сделали в компании?

Прежде всего в PROSTOR назвали заявления о прекращении работы сети преждевременными и сделанными без учета официальной позиции компании.

Там подчеркнули, что сеть продолжает свою работу, поэтому магазины по-прежнему обслуживают покупателей, команда выполняет операционные процессы, а компания обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

Как и любой крупный украинский бизнес в условиях военного положения и сложной рыночной ситуации, компания анализирует различные сценарии дальнейшей работы сети, включая оптимизацию операционной модели, формата присутствия и коммерческой стратегии,

– пояснили в PROSTOR.

В то же время там отметили, что окончательные решения относительно будущей модели работы пока не объявлялись.

В компании также призвали не распространять непроверенную информацию, "которая может вызвать необоснованную панику среди покупателей, сотрудников и партнеров компании".

Кроме того, там пообещали публично информировать о принятии дальнейших официальных решений относительно работы компании.

Кстати, на кассе в PROSTOR постоянно спрашивают покупателей о необходимости чека. В Украине продавцы обязаны выдавать покупателям чек — в бумажной или электронной форме. Это предусмотрено законодательством, а все расчеты должны проводиться через кассовый аппарат или программный РРО.

Поэтому вопрос кассира "Чек нужен?" не означает, что покупку не регистрируют. Расчетный документ в любом случае формируется, а покупатель лишь выбирает, получать ли его.