Ситуацію офіційно пояснили на Фейсбук-сторінці PROSTOR.

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Яку заяву зробили в компанії?

Насамперед у PROSTOR назвали заяви про припинення роботи мережі передчасними й поданими без офіційної позиції компанії.

Там наголосили, що мережа продовжує свою роботу, тож магазини й надалі обслуговують покупців, команда виконує операційні процеси, а компанія забезпечує виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками.

Як і будь-який великий український бізнес в умовах воєнного стану та складної ринкової ситуації, компанія аналізує різні сценарії подальшої роботи мережі, включаючи оптимізацію операційної моделі, формату присутності та комерційної стратегії,

– пояснили в PROSTOR.

Водночас там зазначили, що остаточні рішення щодо майбутньої моделі роботи наразі не оголошували.

У компанії також закликали не поширювати неперевірену інформацію, "яка може створювати необґрунтовану паніку серед покупців, співробітників і партнерів компанії".

Також там пообіцяли публічно інформувати про ухвалення подальших офіційних рішень щодо роботи компанії.

До речі, на касі в PROSTOR постійно запитують покупців про необхідність чеку. В Україні продавці зобов'язані видавати покупцям чек – у паперовій або електронній формі. Це передбачено законодавством, а всі розрахунки мають проводитися через касовий апарат або програмний РРО.

Тому запитання касира "Чек потрібен?" не означає, що покупку не реєструють. Розрахунковий документ у будь-якому разі формується, а покупець лише обирає, чи отримувати його.