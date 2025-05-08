Манипуляции и сексизм в вакансиях: что изменится с мая и за что будут штрафовать работодателей

С 8 мая Госпродпотребслужба запускает новое направление деятельности - мониторинг объявлений о вакансиях. Работодателей будут проверять на соблюдение требований законодательства.

На что будут проверять работодателей

В частности, речь идет о проверке того, придерживаются ли работодатели и рекрутинговые агентства требований Закона Украины "О рекламе", когда публикуют предложения трудоустройства, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу.

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Особое внимание служба будет уделять:

выявлению дискриминации – формулировкам, которые ограничивают доступ к вакансии по возрасту, полу, состоянию здоровья, расовой или этнической принадлежности (например, "до 35 лет", "молодой коллектив", "вакансия только для мужчин");

– формулировкам, которые ограничивают доступ к вакансии по возрасту, полу, состоянию здоровья, расовой или этнической принадлежности (например, "до 35 лет", "молодой коллектив", "вакансия только для мужчин"); выявлению манипуляций – искусственно завышенным зарплатам без объяснений, сокрытию важной информации (в частности, о ночных сменах или испытательном сроке), а также размытым или обманчивым формулировкам.

Работодателям дали время

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор призвал работодателей заранее пересмотреть текст своих объявлений и привести их в соответствие с законом, чтобы избежать штрафов.

Крейтор также посоветовал украинцам фиксировать нарушения в вакансиях и обращаться в территориальные управления службы, если они заметили признаки дискриминации или манипуляции.