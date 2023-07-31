В Prozorro вернут все закупки: для каких товаров сделали исключение

Система Prozorro вскоре снова наберет популярность. На портал хотят перевести все закупки, не считая нескольких исключений.

Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, все государственные закупки будут производиться через систему Prozorro. Это не будет касаться только вооружения и военной техники.

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Почему закупки возвращают на Prozorro

Как сообщила Свириденко, для бизнеса очень важно иметь возможность планировать и получать заказы заранее. В результате войны разорвалось много цепочек снабжения, поэтому возврат закупок на Prozorro позволит немного навести порядок.

Что касается самих торгов, то их будут проводить в двух форматах:

открытые торги по системе;

запросы предложений в электронном каталоге Prozorro Market.

Еще один способ будет доступен для Минобороны. Речь идет об упрощенной процедуре, чтобы участники аукциона не могли заваливать жалобами Антимонопольный комитет и срывать тендеры.

Благодаря электронным торгам и предложенным инструментам ограничения предельных цен Минобороны уже сэкономило 3,8 миллиарда гривен. Например, 19 сделок с поставщиками продовольствия при ожидаемой стоимости в 21,6 миллиарда гривен обошлись в 17,8 миллиарда гривен,

– рассказала Свириденко.

Также она добавила, что в том случае если договор заключается без конкурса, то следует проверить прибыль производителя или поставщика – она не должна превышать 25% от производственной себестоимости.