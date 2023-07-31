Як повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, усі державні закупівлі будуть здійснюватися через систему Prozorro. Це не буде стосуватися лише озброєння та військової техніки.

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Чому закупівлі повертають на Prozorro

Як повідомила Свириденко, для бізнесу вкрай важливо мати можливість планувати та отримувати замовлення заздалегідь. Внаслідок війни розірвалося багато ланцюжків постачання, тому повернення закупівель на Prozorro дозволить трішки навести лад.

Що стосується самих торгів, то їх будуть проводити у двох форматах:

відкриті торги в системі;

запити пропозицій в електронному каталозі Prozorro Market.

Ще один спосіб буде доступний для Міноборони. Йдеться про спрощену процедуру, аби учасники аукціону не могли завалювати скаргами Антимонопольний комітет та зривати тендери.

Завдяки електронним торгам та запропонованим інструментам обмеження граничних цін, Міноборони вже заощадило 3,8 мільярда гривень. Наприклад, 19 угод з постачальниками харчів при очікуваній вартості у 21,6 мільярда гривень обійшлися у 17,8 мільярда гривень,

– розповіла Свириденко.

Також вона додала, що у тому випадку, якщо договір укладається без конкурсу, то варто перевірити прибуток виробника або постачальника – він не повинен перевищувати 25% від виробничої собівартості.