Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, все государственные закупки будут производиться через систему Prozorro. Это не будет касаться только вооружения и военной техники.
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Почему закупки возвращают на Prozorro
Как сообщила Свириденко, для бизнеса очень важно иметь возможность планировать и получать заказы заранее. В результате войны разорвалось много цепочек снабжения, поэтому возврат закупок на Prozorro позволит немного навести порядок.
Что касается самих торгов, то их будут проводить в двух форматах:
- открытые торги по системе;
- запросы предложений в электронном каталоге Prozorro Market.
Еще один способ будет доступен для Минобороны. Речь идет об упрощенной процедуре, чтобы участники аукциона не могли заваливать жалобами Антимонопольный комитет и срывать тендеры.
Благодаря электронным торгам и предложенным инструментам ограничения предельных цен Минобороны уже сэкономило 3,8 миллиарда гривен. Например, 19 сделок с поставщиками продовольствия при ожидаемой стоимости в 21,6 миллиарда гривен обошлись в 17,8 миллиарда гривен,
– рассказала Свириденко.
Также она добавила, что в том случае если договор заключается без конкурса, то следует проверить прибыль производителя или поставщика – она не должна превышать 25% от производственной себестоимости.