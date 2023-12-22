Еще один "отжатый" бизнес: Путин национализировал крупнейшего автодилера России

Россияне продолжают уничтожать рыночные отношения. На этот раз жертвой стал самый большой автодилер на их территории.

Россия продолжает "отжимать" иностранные бизнесы

По указу Путина акции одного из самых крупных автодилеров в России "Рольф" перешли в управление Госимущества. Ранее все 100% акций принадлежали Delance Ltd из Кипра.

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В сентябре бывший топ-менеджер компании Анатолий Кайро получил наказание в виде 8 лет в колонии. Он вывел за границу 4 миллиарда рублей. Учредитель бизнеса Сергей Петров находится в международном розыске. Он заявлял о преследовании из-за рейдерского захвата бизнеса со стороны государства.

Напомним, российская Госдума на основе указа Путина проголосовала за закон, позволяющий национализировать любой бизнес "недружественных стран" на своей территории. Речь идет обо всех государствах, поддержавших санкции против российских оккупантов.

"Рольф" – это первый случай "отжима" бизнеса через национализацию, когда конечным бенефициаром является гражданин России.

Ранее схожим образом Путин уже забрал российские активы известных на весь мир компаний Danone и Carlsberg Group.