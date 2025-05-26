Путин призвал "душить" иностранные сервисы вроде Microsoft и Zoom
- Путин призвал "душить" иностранные технологические компании, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам России.
- После начала войны против Украины многие западные компании ограничили деятельность в России, а Кремль продвигает идею "цифрового суверенитета".
Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные технологические компании, которые якобы действуют "вопреки интересам России". Поэтому приказал "душить" сервисы в ответ на их политику.
Путин против западных сервисов
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на российские государственные медиа, передает 24 Канал.
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"Их надо душить. Говорю без стеснения. Потому что они пытаются душить нас – надо отвечать тем же", – заявил Путин в понедельник.
Кроме того, он раскритиковал западные компании, которые покинули российский рынок после начала полномасштабной войны в Украине. По словам Путина, Россия не должна "стелить дорожку" тем, кто "сбежал", оставив работников на произвол судьбы.
Что этому предшествовало
После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году многие западные компании, в частности технологические гиганты вроде Microsoft, Zoom, Adobe, Google и другие, ограничили или полностью прекратили деятельность в России.
В ответ кремлевская власть продвигает идею "цифрового суверенитета", создания заменителей западных платформ, и постепенно вытесняет иностранные ИТ-продукты из государственных учреждений и учебных заведений. Однако, внутренние аналоги не способны полностью обеспечить не способны полностью обеспечить функциональность или качество международных сервисов.