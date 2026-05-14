Не только мигранты: в Украине массово открывают вакансии для людей 50+

Украинские работодатели все чаще открывают вакансии для людей в возрасте 50+, а часть компаний уже готова брать на работу даже кандидатов старше 60 лет. Причина – острый дефицит кадров, который заставляет бизнес пересматривать подходы к найму.

Какие должности предлагают украинцам 50+?

После масштабного опроса более 60 тысяч работодателей стало понятно: украинский рынок труда стремительно меняется. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Почти 20 тысяч компаний планируют набирать персонал в течение года, а 66,3% из них готовы рассматривать кандидатов в возрасте 60+.

Больше всего вакансий для работников старшего возраста сейчас предлагают в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях. Именно эти регионы больше всего страдают от нехватки кадров.

Активно людей 50+ ищут в таких сферах:

промышленность;

медицина;

образование;

агросектор;

торговля;

энергетика;

ЖКХ.

Особым спросом пользуются специалисты с практическим опытом – инженеры, технологи, электрики, слесари, агрономы, врачи, механики и фармацевты.

Юлия Жовтяк Директор Государственной службы занятости Работодатели все больше ценят эмоциональную стабильность, ответственность, лояльность к компании и практический опыт работников старшего возраста. Для многих сфер именно эти качества становятся критически важными в условиях кадрового дефицита.

Отдельно работодатели отмечают роль таких работников в наставничестве и передаче профессионального опыта.

Впрочем, проблема эйджизма полностью не исчезла. По словам Жовтяк, многих кандидатов до сих пор оценивают через стереотипы.

Главным барьером для кандидатов старшего возраста часто остается не сам возраст, а стереотипы о "цифровом разрыве" и якобы низкой адаптивности. В то же время компании, внедряющие программы переобучения, обычно демонстрируют высокую готовность к найму. Сегодня возрастная дискриминация в основном имеет скрытый характер. Вместо прямого отказа из-за возраста кандидаты нередко слышат формулировки о "чрезмерной квалификации" или "несоответствие корпоративной культуре",

– отметила Жовтяк.

В Государственной службе занятости также напомнили, что в прошлом году основную часть работающего населения Украины составляли люди в возрасте от 36 до 60 лет – это почти две трети всех работников страны.

Какую программу запускают для людей 50+?

Однако старше 50 лет люди часто выпадают с рынка труда, но не из-за недостатка опыта, ведь работодатели как раз ценят их надежность. Подробнее о новом проекте для них и исследовании проблемы рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Чиновница обсудила прогноз по рынку труда с главой Института демографии им. М. В. Птухи НАН Украины Эллой Либановой. В частности, исследование "Рынок труда после 50 лет" показало:

65% компаний говорят о барьере цифровых навыков;

а 60% – признают влияние возрастных стереотипов при найме.

Именно поэтому правительство формирует новую политику занятости, в центре которой – человеческий капитал как главный ресурс страны. Ее цель заключается не только в создании новых рабочих мест, но и в уменьшении препятствий для трудоустройства, чтобы люди разного возраста могли реализовать свой потенциал.

"Опыт имеет значение" – национальная программа взрослой стажировки для людей 50+, которая предусматривает три ключевых этапа:

Обучение и подготовка к новому этапу карьеры: обновление резюме, адаптация к современным требованиям рынка труда и получения практических навыков. Встреча с работодателем и обсуждение формата будущего сотрудничества. Трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью дальнейшего трудоустройства. В этот период кандидат знакомится с рабочими процессами, а работодатель может оценить, насколько человек соответствует должности.

Каждый и каждая нужны для экономики в условиях войны и восстановления страны. Работаем над стимулами для работодателей и возможностями для людей с опытом возвращаться на рынок труда,

– подчеркнула премьер-министр.

Какие причины дефицита кадров в Украине?

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".

Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",

– добавляет Гаврюшенко.

