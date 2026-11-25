Какова ситуация на рынке розничной торговли

В октябре 2026 года в категории "Розничная торговля, продажи, закупки" было опубликовано более 14 тысяч вакансий. Об этом 24 Каналу известно из аналитики OLX Работа.

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Чаще всего работодатели искали продавцов, кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов и пекарей. За год общее количество откликов на вакансии в этой категории выросло на 3%. Однако среднее количество откликов на одно объявление увеличилось значительно заметнее:

в октябре 2025 года – 4,8 отклика на вакансию;

в октябре 2026 года – 6,6 отклика.

Также изменилась оплата труда. Медианная зарплата в этой категории за год увеличилась на 13% и достигла 26 тысяч гривен.

Кем чаще всего хотят работать украинцы

Больше всего объявлений работодатели размещают для продавцов. В октябре их количество превысило 8 тысяч вакансий. Также бизнес активно искал кассиров, продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, пекарей и торговых представителей.

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Однако по популярности среди кандидатов ситуация несколько иная. Больше всего откликов на одно объявление получают вакансии, связанные с онлайн-торговлей и продажами. По данным OLX Работа, в октябре 2026 года среднее количество откликов на вакансии составило:

Менеджер интернет-магазина – 175 откликов на объявление; Менеджер по продажам – 24 отклика; менеджер по работе с клиентами – 16 откликов; Продавец – 5 откликов.

Такой разрыв может объясняться не только популярностью конкретных профессий, но и количеством предложений на рынке. На должности, где работодатели размещают много объявлений, конкуренция между кандидатами может быть ниже.

В то же время рекордные 175 откликов на вакансию менеджера интернет-магазина свидетельствуют об особой привлекательности этого направления. Одной из причин может быть возможность удаленной работы, которая делает такие предложения более доступными для соискателей.

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Сколько платят в розничной торговле

Медианные зарплаты в этой сфере зависят от должности и специализации. По данным исследования, оплата труда на популярных вакансиях колеблется примерно от 22 до 35 тысяч гривен.

Самые высокие медианные зарплаты среди отдельных профессий в этой категории предлагают:

торговым представителям – 35 тысяч гривен;

пекарям – 33,6 тысячи гривен;

товароведам, кассирам и менеджерам по продажам – 27–28 тысяч гривен;

продавцам, менеджерам по работе с клиентами и менеджерам интернет-магазинов – 25 тысяч гривен.

В каких областях больше всего выросли зарплаты

Наиболее заметный рост медианной зарплаты в сфере торговли зафиксирован в западных областях Украины. За год показатели увеличились:

Волынская область – на 38%, до 27,5 тысячи гривен; Тернопольская область – на 32%, до 30 тысяч гривен; Хмельницкая область – на 28 %, до 25,5 тысяч гривен; Ровенская область – на 24%, до 24,8 тысячи гривен.

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Среди регионов с самыми высокими медианными зарплатами в этой категории также выделяются Тернопольская и Львовская области, где показатель составляет 30 тысяч гривен. При этом лидером по уровню оплаты труда остается Киевская область – 32 тысячи гривен.

Напомним, что в ноябре 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 31 000 гривен. Это на 15%, или 4 000 гривен, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 2025 года работодатели в среднем предлагали 27 000 гривен.

Однако в некоторых профессиях рост оказался значительно более заметным. Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты за это время.