Яка ситуація на ринку роздрібної торгівлі

У жовтні 2026 року в категорії "Роздрібна торгівля, продажі, закупки" опублікували понад 14 тисяч вакансій. Про це 24 Каналу відомо з аналітики OLX Робота.

Adv

Найчастіше роботодавці шукали продавців, касирів, менеджерів з продажу, продавців-консультантів та пекарів. За рік загальна кількість відгуків на вакансії у категорії зросла на 3%. Однак середня кількість відгуків на одне оголошення збільшилася значно помітніше:

у жовтні 2025 року – 4,8 відгука на вакансію;

у жовтні 2026 року – 6,6 відгука.

Також змінилася оплата праці. Медіанна зарплата у категорії за рік збільшилася на 13% і досягла 26 тисяч гривень.

Ким найчастіше хочуть працювати українці

Найбільше оголошень роботодавці розміщують для продавців. У жовтні їх кількість перевищила 8 тисяч вакансій. Також бізнес активно шукав касирів, продавців-консультантів, менеджерів з продажу, пекарів і торгових представників.

Реклама

Проте за популярністю серед кандидатів ситуація дещо інша. Найбільше відгуків на одне оголошення отримують вакансії, пов'язані з онлайн-торгівлею та продажами. За даними OLX Робота, у жовтні 2026 року середня кількість відгуків на вакансії становила:

Менеджер інтернет-магазину – 175 відгуків на оголошення; Менеджер з продажу – 24 відгуки; менеджер по роботі з клієнтами – 16 відгуків; Продавець – 5 відгуків.

Такий розрив може пояснюватися не лише популярністю конкретних професій, а й кількістю пропозицій на ринку. На посади, де роботодавці розміщують багато оголошень, конкуренція між кандидатами може бути нижчою.

Водночас рекордні 175 відгуків на вакансію менеджера інтернет-магазину свідчать про особливу привабливість цього напрямку. Однією з причин може бути можливість дистанційної роботи, яка робить такі пропозиції доступнішими для шукачів.

Скільки платять у роздрібній торгівлі

Медіанні зарплати у сфері залежать від посади та спеціалізації. За даними дослідження, оплата праці на популярних вакансіях коливається приблизно від 22 до 35 тисяч гривень.

Реклама

Найвищі медіанні зарплати серед окремих професій у категорії пропонують:

торговим представникам – 35 тисяч гривень;

пекарям – 33,6 тисячі гривень;

товарознавцям, касирам та менеджерам з продажу – 27 – 28 тисяч гривень;

продавцям, менеджерам по роботі з клієнтами та менеджерам інтернет-магазинів – 25 тисяч гривень.

У яких областях найбільше зросли зарплати

Найпомітніше зростання медіанної зарплати у сфері торгівлі зафіксували у західних областях України. За рік показники збільшилися:

Волинська область – на 38%, до 27,5 тисяч гривень; Тернопільська область – на 32%, до 30 тисяч гривень; Хмельницька область – на 28%, до 25,5 тисяч гривень; Рівненська область – на 24%, до 24,8 тисяч гривень.

Серед регіонів із найвищими медіанними зарплатами у категорії також виділяються Тернопільська та Львівська області, де показник становить 30 тисяч гривень. Водночас лідером за оплатою праці залишається Київська область – 32 тисячі гривень.

Реклама

Нагадаємо, що у листопаді 2026 року середня зарплата в Україні становить 31 000 гривень. Це на 15%, або 4 000 гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді 2025 року роботодавці в середньому пропонували 27 000 гривень.

Однак у деяких професіях зростання виявилося значно відчутнішим. Стало відомо, у кого найбільше зросли зарплати за цей час.