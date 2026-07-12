Зарплаты растут, а работников не хватает: какие тенденции наблюдаются на рынке труда Украины

На украинском рынке труда растет число наемных работников. Кроме того, растут и зарплаты. Однако работодатели по-прежнему сталкиваются с проблемами при заполнении тысяч вакансий, поскольку не хватает квалифицированных специалистов.

Украинский рынок труда в 2026 году демонстрирует несколько тенденций

Известно, что в настоящее время постепенно растет количество наемных работников, а предложение рабочей силы остается ограниченным. В результате по многим профессиям сохраняется дефицит кадров. Несмотря на это, наблюдается рост заработной платы.

Данные Госслужбы занятости свидетельствуют, что в мае этого года насчитывалось почти 5,5 миллиона штатных работников – на 46 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост занятости зафиксирован в промышленности, сфере информации и телекоммуникаций, а также в торговле.

Однако работодатели продолжают испытывать нехватку кадров. Наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих и врачей. Кроме того, среди работников торговли и ресторанного бизнеса.

Как поясняют в Госслужбе занятости, причина этого заключается в структурной безработице, когда вакансии есть, но соискателям не хватает необходимых навыков.

В то же время еще один заметный тренд – рост заработных плат. В январе – мае 2026 года средняя зарплата штатных работников составляла почти 30 тысяч гривен, что примерно на 5 тысяч гривен больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 июля 2026 года на Едином портале вакансий было доступно 236 тысяч предложений о работе. В целом в среднем по стране на 10 соискателей приходится 16 вакансий, но ситуация существенно различается в зависимости от региона.

Кстати, лидером по количеству предложений на рынке труда, по данным платформы Work.ua, является продавец-консультант. Таким работникам предлагают ориентировочно 23,5 тысячи гривен. А на втором месте – менеджер по продажам, средняя зарплата которого составляет 37,5 тысячи гривен.