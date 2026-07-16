78 % компаний бьют тревогу из-за нехватки кадров: назвали неожиданную причину

Украинские работодатели все острее ощущают нехватку работников. Если в прошлом году о кадровом дефиците заявляли 60 % компаний, то сейчас таких уже 78 %.

Почему бизнесу сложно найти сотрудников

К дефициту кадров на рынке труда привела целая серия факторов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), сообщает 24 Канал.

Чаще всего работодатели называют следующие причины кадрового кризиса:

69% – мобилизация и трудности с трудоустройством мужчин;

61% – миграция населения за границу (на 33 процентных пункта больше, чем в прошлом году);

37% – дефицит квалифицированных специалистов.

В исследовании отмечается, что именно эмиграция за последний год стала одним из наиболее заметных факторов усугубления кадрового кризиса.

Как повлияло разрешение на выезд мужчин до 22 лет

После того как в августе 2025 года мужчинам в возрасте 18–22 лет разрешили выезжать за границу, часть бизнеса столкнулась с новыми трудностями. О заметном влиянии такого решения заявили 41% работодателей, еще 16% отметили частичное влияние. Не заметили изменений 29%.

Среди основных последствий компании назвали:

68% – увеличение числа увольнений молодых сотрудников; 66% – стало сложнее находить кандидатов в возрасте до 22 лет; 64% – уменьшилось количество откликов на вакансии; 30% – ухудшилось качество кандидатов на стартовые должности и выросли зарплатные ожидания молодежи.

При этом в большинстве компаний мужчины в возрасте до 22 лет либо составляют менее 10% коллектива, либо вообще отсутствуют.

Компании все чаще повышают зарплаты

Чтобы удержать персонал и привлечь новых сотрудников, бизнес активнее пересматривает уровень оплаты труда.

В 2026 году о повышении зарплат сообщили 72% компаний, тогда как годом ранее таких было 58%. Чаще всего работодатели увеличивали оклады на 11–22%. В то же время количество компаний, сокративших зарплаты, уменьшилось с 15% до 5%.

Интересно, что мнение соискателей иное: по результатам опроса, 51% отмечают, что не получали повышения за последний год. Повышение на 10% и более получили 39% опрошенных.

К слову, за последний год средняя зарплата в Украине выросла примерно на 20% и достигла 30 тысяч гривен в месяц.

Наибольший скачок на рынке труда зафиксирован у специалистов, работающих с искусственным интеллектом. Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и сейчас составляет 42 500 гривен.

Отдельно эксперты отмечают сферу рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.