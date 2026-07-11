Работодатели чаще всего ищут именно таких людей: тех, кого остро не хватает на рынке труда
В Украине сохраняется серьезный дисбаланс на рынке труда: количество открытых вакансий уже значительно превышает количество официально зарегистрированных безработных. Некоторые специалисты особенно востребованы, поэтому им готовы предлагать большие деньги.
На одного безработного приходится почти две вакансии
В настоящее время работодатели ищут около 235 тысяч работников, причем наибольшая нехватка кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет "РБК-Украина".
Больше всего вакансий предлагают в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях. Особенно сложно компаниям найти сотрудников по специальностям, требующим профессиональных навыков и практического опыта.
В то же время больше всего зарегистрированных соискателей было в следующих регионах:
- Харьковская область;
- Днепропетровская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Киевская область;
- Николаевская область;
- Львовская область.
В то же время эти показатели не отражают полной картины, ведь многие украинцы ищут работу самостоятельно – через сайты по трудоустройству, социальные сети или личные контакты.
Каких работников ищут чаще всего
Наибольшую нехватку кадров сейчас испытывают предприятия, которым нужны представители рабочих профессий. Работодатели чаще всего ищут:
- электромонтеров;
- слесарей;
- сантехников;
- электриков;
- путевых монтеров;
- слесарей по аварийно-восстановительным работам;
- электрогазосварщиков;
- сварщиков;
- автослесарей;
- водителей.
Именно эти специальности остаются одними из самых востребованных на украинском рынке труда.
Какая сезонная работа популярна
Сезонная работа традиционно активизируется в конце весны и летом. Как рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина в комментарии для 24 Канала, именно летний сезон обычно создает дополнительный спрос на работников в отраслях, где бизнесу необходимо временно увеличить количество персонала.
Больше всего вакансий в строительстве, производственных и рабочих специальностях, розничной торговле, гостинично-ресторанной сфере. Также есть вакансии в агросекторе. Как прокомментировал для 24 Канала Евгений Барков, координатор комитета УКАБ по управлению человеческими ресурсами, дефицит персонала в агропромышленном секторе уже достигает почти 30%.