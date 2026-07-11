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Бизнес Актуальные новости Работодатели чаще всего ищут именно таких людей: тех, кого остро не хватает на рынке труда
11 июля, 08:14
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Работодатели чаще всего ищут именно таких людей: тех, кого остро не хватает на рынке труда

Альбина Ковпак

В Украине сохраняется серьезный дисбаланс на рынке труда: количество открытых вакансий уже значительно превышает количество официально зарегистрированных безработных. Некоторые специалисты особенно востребованы, поэтому им готовы предлагать большие деньги.

На одного безработного приходится почти две вакансии

В настоящее время работодатели ищут около 235 тысяч работников, причем наибольшая нехватка кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет "РБК-Украина".

Больше всего вакансий предлагают в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях. Особенно сложно компаниям найти сотрудников по специальностям, требующим профессиональных навыков и практического опыта.

В то же время больше всего зарегистрированных соискателей было в следующих регионах:

  • Харьковская область;
  • Днепропетровская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Киевская область;
  • Николаевская область;
  • Львовская область.

В то же время эти показатели не отражают полной картины, ведь многие украинцы ищут работу самостоятельно – через сайты по трудоустройству, социальные сети или личные контакты.

Каких работников ищут чаще всего

Наибольшую нехватку кадров сейчас испытывают предприятия, которым нужны представители рабочих профессий. Работодатели чаще всего ищут:

  • электромонтеров;
  • слесарей;
  • сантехников;
  • электриков;
  • путевых монтеров;
  • слесарей по аварийно-восстановительным работам;
  • электрогазосварщиков;
  • сварщиков;
  • автослесарей;
  • водителей.

Именно эти специальности остаются одними из самых востребованных на украинском рынке труда.

Какая сезонная работа популярна

Сезонная работа традиционно активизируется в конце весны и летом. Как рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина в комментарии для 24 Канала, именно летний сезон обычно создает дополнительный спрос на работников в отраслях, где бизнесу необходимо временно увеличить количество персонала.

Больше всего вакансий в строительстве, производственных и рабочих специальностях, розничной торговле, гостинично-ресторанной сфере. Также есть вакансии в агросекторе. Как прокомментировал для 24 Канала Евгений Барков, координатор комитета УКАБ по управлению человеческими ресурсами, дефицит персонала в агропромышленном секторе уже достигает почти 30%.

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