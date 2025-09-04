Укр Рус
4 сентября, 13:01
2

Рада разрешила конфисковать российские грузовые вагоны на 2,2 миллиарда гривен

Анастасия Лукашевская
  • Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий конфискацию 1592 грузовых вагонов российских резидентов в Украине на 2,2 миллиарда гривен.
  • Вагоны уже используются Укрзализныцей, а компании-владельцы подлежат санкциям, включая ВЭБ-Лизинг, Газпромтранс и Трансконтейнер.

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который утверждает указ президента о принудительном изъятии имущества России и ее резидентов в Украине.

Какие вагоны получит Украина?

Речь идет о законопроекте №13442. Согласно ему, Украина получит 1592 грузовые вагоны различных типов – крытые, полувагоны, платформы и цистерны. Общая их стоимость оценивается примерно в 2,2 миллиарда гривен. Средний возраст вагонов – 14 лет, а эксплуатационный срок рассчитан до 2047 года, передает 24 Канал.

Владельцами этих вагонов являются подсанкционные резиденты России. Принудительное изъятие обеспечит их переход в государственную собственность Украины. Фактически вагонами уже пользуется Укрзализныця,
– сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Чье имущество подлежит компенсации?

Среди компаний-владельцев, чье имущество подлежит конфискации:

  • ВЭБ-Лизинг,
  • ВЭБ.России,
  • Государственная транспортная лизинговая компания,
  • Норд,
  • Облдорснаб,
  • Органический синтез,
  • Газпромтранс,
  • Финансбизнесгрупп,
  • Трансконтейнер.

Важно. В СНБО при принятии решения в июле отметили, что конфискация осуществляется с целью мобилизации финансовых ресурсов государства и для прекращения доступа России к экономическим ресурсам, которые могут использоваться в войне.

По данным отраслевого издания ЦТС, в декабре 2024 года арестованные российские грузовые вагоны уже стали наиболее используемым парком Укрзализныци.

Что надо знать о конфискованном имуществе России?

  • ЕС заморозил более 200 миллиардов евро российских активов на фоне полномасштабной войны в Украине и не планирует разблокировать эти деньги даже в случае прекращения огня.
  • Средства будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не возместит Украине нанесенный во время войны ущерб.
  • Сейчас Еврокомиссия разрабатывает механизм передачи активов России на восстановление Украины, избегая прямой конфискации. Один из вариантов – перевести их в более рисковые инвестиции.
  • В то же время не все лидеры ЕС поддерживают инициативу конфискации активов России. В частности, премьер Бельгии Барт де Вевер и канцлер Германии Фридрих Мерц выступают за то, чтобы средства оставались в банке Euroclear до заключения мирного соглашения.