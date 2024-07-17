Регуляция бизнеса будет упрощена: Рада приняла новый законопроект

Верховная Рада приняла законопроект №7331, который облегчает ведение бизнеса во время военного положения. Закон предусматривает, что предприниматели смогут осуществлять отдельные виды хозяйственной деятельности на основании подачи декларации без необходимости получать разрешительные документы или лицензии.

Что изменится для предпринимателей

Декларации будут действовать в течение военного положения и еще три месяца после его завершения или до конца календарного года, в котором военное положение будет прекращено.

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Документ предусматривает, что во время военного положения предприниматели смогут осуществлять некоторые виды хозяйственной деятельности на основании декларации, поданной в соответствующие органы.

При этом, не будет необходимости получать разрешительные документы или лицензии, определенные законодательством.

Эти декларации будут действительными в течение военного положения и еще три месяца после его завершения или до конца календарного года. Также уже выданные лицензии продолжают свое действие до конца военного положения, а плановые проверки органов лицензирования временно прекращаются.