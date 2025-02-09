Пример расчета пенсии

Подробнее о том, какую пенсию можно получать в Украине, если вы получали заработную плату в размере 8 000 гривен, рассказывает 24 Канал.

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Формула расчета пенсии: пенсия = средняя зарплата по Украине × индивидуальный коэффициент заработной платы × коэффициент страхового стажа

  • Средняя заработная плата по Украине

Этот показатель определяется как средний заработок работников по стране за определенный период. Он регулярно обновляется и публикуется официальными органами статистики.

  • Индивидуальный коэффициент заработной платы

Этот коэффициент отражает соотношение между вашей средней заработной платой и средней зарплатой по Украине за каждый месяц вашего страхового стажа. Он вычисляется путем деления вашей зарплаты за определенный месяц на среднюю зарплату по стране за тот же месяц.

  • Коэффициент страхового стажа

Определяется как произведение количества лет вашего страхового стажа на 1%. Например, если у вас 35 лет стажа, коэффициент будет составлять 0,35.

Предположим, что ваша средняя заработная плата составляла 8 000 грн, а средняя зарплата по Украине за тот же период – 12 000 гривен. Ваш индивидуальный коэффициент заработной платы будет: 8 000 гривен / 12 000 гривен = 0,6667.

Какая пенсия будет, если стаж – 35 лет

При наличии 35 лет страхового стажа, коэффициент страхового стажа будет равен: 35 лет × 1% = 0,35

Если средняя заработная плата по Украине за три года перед вашим выходом на пенсию составляла 12 000 гривен, то размер пенсии будет: 12 000 гривен × 0,6667 × 0,35 = 2 800 гривен.

Таким образом, при средней зарплате 8 000 гривен и 35 годах страхового стажа, ожидаемый размер пенсии составит около 2 800 гривен в месяц.

Что еще важно учесть

Расчет является приблизительным и может меняться в зависимости от обновления средней заработной платы по стране и других факторов.

Для точного определения будущей пенсии рекомендуется использовать официальные пенсионные калькуляторы или обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Стоит отметить, что минимальная пенсия в Украине установлена на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и сейчас составляет 2 361 гривен. Итак, при заработной плате 8 000 гривен и полном страховом стаже, размер пенсии может быть несколько выше минимального.