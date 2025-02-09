Приклад розрахунку пенсії

Детальніше про те, яку пенсію можна отримувати в Україні, якщо ви отримували заробтну плату у розмірі 8 000 гривень, розповідає 24 Канал.

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Формула розрахунку пенсії: пенсія = середня зарплата по Україні × індивідуальний коефіцієнт заробітної плати × коефіцієнт страхового стажу

Середня заробітна плата по Україні

Цей показник визначається як середній заробіток працівників по країні за певний період. Він регулярно оновлюється та публікується офіційними органами статистики.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати

Цей коефіцієнт відображає співвідношення між вашою середньою заробітною платою та середньою зарплатою по Україні за кожен місяць вашого страхового стажу. Він обчислюється шляхом ділення вашої зарплати за певний місяць на середню зарплату по країні за той самий місяць.

Коефіцієнт страхового стажу

Визначається як добуток кількості років вашого страхового стажу на 1%. Наприклад, якщо у вас 35 років стажу, коефіцієнт становитиме 0,35.

Припустимо, що ваша середня заробітна плата становила 8 000 грн, а середня зарплата по Україні за той самий період – 12 000 гривень. Ваш індивідуальний коефіцієнт заробітної плати буде: 8 000 гривень / 12 000 гривень = 0,6667.

Яка пенсія буде, якщо стаж – 35 років

За наявності 35 років страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу дорівнюватиме: 35 років × 1% = 0,35

Якщо середня заробітна плата по Україні за три роки перед вашим виходом на пенсію становила 12 000 гривень, то розмір пенсії буде: 12 000 гривень × 0,6667 × 0,35 = 2 800 гривень.

Таким чином, при середній зарплаті 8 000 гривень і 35 роках страхового стажу, очікуваний розмір пенсії становитиме близько 2 800 гривень на місяць.

Що ще важливо врахувати

Розрахунок є приблизним і може змінюватися залежно від оновлення середньої заробітної плати по країні та інших факторів.

Для точного визначення майбутньої пенсії рекомендується використовувати офіційні пенсійні калькулятори або звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Варто зазначити, що мінімальна пенсія в Україні встановлена на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і наразі становить 2 361 гривень. Отже, при заробітній платі 8 000 гривень і повному страховому стажі, розмір пенсії може бути дещо вищим за мінімальний.