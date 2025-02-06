Какой будет пенсия, если есть 21 год стажа

По состоянию на 2025 год в Украине условия выхода на пенсию по возрасту зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа. В частности, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Варианты выхода на пенсию

Если у вас 21 год стажа, вы сможете выйти на пенсию в 63 или 65 лет, в зависимости от точного периода вашего стажа. Подробнее о вариантах выхода на пенсию с 21 годом стажа, рассказывает 24 Канал.

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В 63 года – при наличии от 22 до 32 лет страхового стажа. Поскольку у вас 21 год стажа, вам нужно будет приобрести еще один год стажа, чтобы выйти на пенсию в 63 года.

В 65 лет – при наличии от 15 до 22 лет страхового стажа. С 21 годом стажа вы имеете право выйти на пенсию в 65 лет.

Ожидаемый размер пенсии

Размер пенсии зависит от двух основных факторов: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Формула расчета пенсии учитывает среднюю заработную плату по стране за три года, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа.

Общая формула выглядит так: пенсия = Сз × ИКЗ × Кс, где:

Сз - средняя заработная плата по Украине за три года, предшествующих обращению за назначением пенсии;

ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработка (соотношение вашей средней заработной платы к средней по стране);

Кс - коэффициент страхового стажа (определяется как количество лет стажа, умноженное на 1%).

Например, если средняя заработная плата по стране составляет 10 000 гривен, ваш индивидуальный коэффициент заработка равен 1 (то есть ваша зарплата равнялась средней по стране), а стаж – 21 год, то расчет будет таким: пенсия = 10 000 гривен × 1 × 0,21 = 2 100 гривен.

Это упрощенный пример, реальный размер пенсии может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Что делать, если не хватает стажа

Если у вас недостаточно страхового стажа для выхода на пенсию в желаемом возрасте, вы можете: