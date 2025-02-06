Варіанти виходу на пенсію

Якщо у вас 21 рік стажу, ви зможете вийти на пенсію у 63 або 65 років, залежно від точного періоду вашого стажу. Детальніше про варіанти виходу на пенсію з 21 роком стажу, розповідає 24 Канал.

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У 63 роки – за наявності від 22 до 32 років страхового стажу. Оскільки у вас 21 рік стажу, вам потрібно буде набути ще один рік стажу, щоб вийти на пенсію у 63 роки.

У 65 років – за наявності від 15 до 22 років страхового стажу. З 21 роком стажу ви маєте право вийти на пенсію у 65 років.

Очікуваний розмір пенсії

Розмір пенсії залежить від двох основних факторів: тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Формула розрахунку пенсії враховує середню заробітну плату по країні за три роки, індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу.

Загальна формула виглядає так: пенсія = Сз × ІКЗ × Кс, де:

Сз — середня заробітна плата по Україні за три роки, що передують зверненню за призначенням пенсії;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітку (співвідношення вашої середньої заробітної плати до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (визначається як кількість років стажу, помножена на 1%).

Наприклад, якщо середня заробітна плата по країні становить 10 000 гривень, ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку дорівнює 1 (тобто ваша зарплата дорівнювала середній по країні), а стаж – 21 рік, то розрахунок буде таким: пенсія = 10 000 гривень × 1 × 0,21 = 2 100 гривень.

Це спрощений приклад, реальний розмір пенсії може відрізнятися залежно від конкретних обставин.

Що робити, якщо не вистачає стажу

Якщо у вас недостатньо страхового стажу для виходу на пенсію у бажаному віці, ви можете: