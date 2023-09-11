Как рассчитать среднюю зарплату: пошаговая инструкция

В Кабмине решили изменить порядок расчета средней заработной платы. Теперь выплаты исчисляются по новой формуле, как это повлияет на денежную компенсацию для госслужащих, читайте дальше.

Как вычислить среднюю зарплату

Правительство внесло правки в законодательство о предоставлении госслужащим денежной помощи, изменения коснулись и формулы по которой исчисляют среднюю заработную плату. Как сейчас осуществляется эта процедура, рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде – Тарас Мельничук, передает 24 Канал.

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