Как рассчитать среднюю зарплату: пошаговая инструкция
Источник:Телеграмм Тараса Мельничука
В Кабмине решили изменить порядок расчета средней заработной платы. Теперь выплаты исчисляются по новой формуле, как это повлияет на денежную компенсацию для госслужащих, читайте дальше.
Как вычислить среднюю зарплату
Правительство внесло правки в законодательство о предоставлении госслужащим денежной помощи, изменения коснулись и формулы по которой исчисляют среднюю заработную плату. Как сейчас осуществляется эта процедура, рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде – Тарас Мельничук, передает 24 Канал.
Читайте также Каким будет курс валют в середине сентября: стоит ли сейчас покупать доллары?
Предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для оплаты времени отпусков, предоставления материальной (денежной) помощи или выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления отпуска.
Если вычислять компенсацию за неиспользованный отпуск до 31 декабря 2023 года, будут приниматься во внимание именно за 2023 год.. Что касается денежной помощи госслужащим по решению своих социально-бытовых вопросов, то сумма выплат не должна превышать среднемесячную зарплату.Средняя заработная плата в Украине сейчас – 13 432 гривны, минимальный размер выплат – 6 700 гривен.