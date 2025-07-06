Польская сеть, которую создали украинцы, планирует экспансию в Украину после войны

Совладелец польских сетей Best Market и Foodex Express Сергей Колесник намерен выйти на украинский рынок. Сделать он это планирует как только ситуация в стране стабилизируется.

Фокус на магазины у дома

Об этом он рассказал в комментарии польскому изданию Wiadomości Handlowe, передает 24 Канал. Вместе с братом Романом Колесник развил сеть из 22 магазинов Best Market в Польше, их целевая аудитория преимущественно украинские эмигранты.

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Однако для Украины предприниматель рассматривает другой формат – так называемые convenience stores, то есть магазины у дома, которые реализуются под брендом Foodex Express. Один из таких магазинов сейчас работает в тестовом режиме в польском городе Лодзь.

Украина имеет огромный потенциал для развития формата "магазинов у дома". Мы внимательно следим за ситуацией и, как только наступит благоприятный момент, рассмотрим возможности для запуска бизнеса,

– отметил Колесник.

Украина в фокусе, но без конкретных сроков

Пока что компания не тестировала проект на украинском рынке, однако активно анализирует этот вариант. По словам предпринимателя, для Украины будет выбран тот бренд, который лучше всего будет соответствовать рынку, однако деталей он пока не раскрывает.

Кроме Украины, в фокусе владельцев также экспансия в страны ЕС, США и Великобритании. В то же время основное внимание сейчас сосредоточено на Польше, где в ближайшее время планируется открытие еще 20 – 30 новых магазинов.

Справочно. Группа Best Market объединяет несколько бизнес-направлений, в частности сеть магазинов с украинскими товарами Best Market, онлайн-магазин Foodex24, который работает в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии, а также новый формат Foodex Express. По словам Колесника, около 80% клиентов компании - украинцы, однако он подчеркивает, что бизнес является полностью польским и построен на средствах, заработанных в Польше.