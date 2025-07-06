Фокус на "магазини біля дому"

Про це він розповів у коментарі польському виданню Wiadomości Handlowe, передає 24 Канал. Разом із братом Романом Колесник розвинув мережу з 22 магазинів Best Market у Польщі, їх цільова аудиторія переважно українські емігранти.

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Однак для України підприємець розглядає інший формат – так звані convenience store, тобто "магазини біля дому", які реалізуються під брендом Foodex Express. Один із таких магазинів наразі працює у тестовому режимі в польському місті Лодзь.

Україна має величезний потенціал для розвитку формату "магазинів біля дому". Ми уважно стежимо за ситуацією і, як тільки настане сприятливий момент, розглянемо можливості для запуску бізнесу,

– зазначив Колесник.

Україна у фокусі, але без конкретних термінів

Поки що компанія не тестувала проєкт на українському ринку, проте активно аналізує цей варіант. За словами підприємця, для України буде обрано той бренд, який найкраще відповідатиме ринку, однак деталей він поки не розкриває.

Окрім України, у фокусі власників також експансія до країн ЄС, США та Великої Британії. Водночас основна увага зараз зосереджена на Польщі, де найближчим часом планується відкриття ще 20 – 30 нових магазинів.

Довідково. Група Best Market об'єднує кілька бізнес-напрямків, зокрема мережу магазинів з українськими товарами Best Market, онлайн-магазин Foodex24, який працює в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині, а також новий формат Foodex Express. За словами Колесника, близько 80% клієнтів компанії — українці, однак він підкреслює, що бізнес є цілком польським і побудований на коштах, зароблених у Польщі.