Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда планировали объявить о разводе еще в марте – такое решение приняли уже давно. Известно, что супруги довольно бурно решались на важный шаг.

Из собственных источников TMZ стало известно, что расставание мирным не было. Многие члены семьи злятся на Гейтса якобы за многие его поступки.

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В СМИ заверили, что практически вся семья поддержала Мелинду и стала на ее сторону.

Укрытия от прессы

Пара хотела объявить о разводе еще в марте и готовилась к этому. В частности, Мелинда Гейтс арендовала остров Каливни в Гренаде. Его стоимость – 132 т ы сячи долларов за ночь.

Женщина хотела там укрыться вместе с детьми от внимания прессы после того, как объявит о разводе. Что интересно – Билла Гейтса не позвали.



Дом, который арендовала Мелинда Гейтс / Фото calivigny-island.com



Остров, на котором расположен дом / Фото calivigny-island.com

Развод Гейтс ов : что известно