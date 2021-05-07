Разрыв отношений Билла и Мелинды Гейтс ни был мирным, - СМИ
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда планировали объявить о разводе еще в марте – такое решение приняли уже давно. Известно, что супруги довольно бурно решались на важный шаг.
Источник:TMZ
Из собственных источников TMZ стало известно, что расставание мирным не было. Многие члены семьи злятся на Гейтса якобы за многие его поступки.
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В СМИ заверили, что практически вся семья поддержала Мелинду и стала на ее сторону.
Укрытия от прессы
Пара хотела объявить о разводе еще в марте и готовилась к этому. В частности, Мелинда Гейтс арендовала остров Каливни в Гренаде. Его стоимость – 132 тысячи долларов за ночь.
Женщина хотела там укрыться вместе с детьми от внимания прессы после того, как объявит о разводе. Что интересно – Билла Гейтса не позвали.
Дом, который арендовала Мелинда Гейтс / Фото calivigny-island.com
Остров, на котором расположен дом / Фото calivigny-island.com
Развод Гейтсов: что известно
- Супруги сообщили о розводе 3 мая. Билл Гейтс написал об этом в твиттере.
- Билл и Мелинда прожили вместе 27 лет, у них есть 3 ребенка: 2 дочери и сын.
- Гейтсы отметили, что развод не повлияет на работу фонда, который они создали вместе.
- Стало известно, что супруги разделят имущество за "разделительным контрактом".
- Билл Гейтс в день объявления о разводе передал Мелинде акции 2 крупнейших компаний Мексики.
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