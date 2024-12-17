Сколько стоит растаможка авто в Украине
Растаможка автомобиля - это обязательный процесс при ввозе транспортного средства из-за границы в Украину. Стоимость растаможки состоит из нескольких платежей, и конечная сумма зависит от многих факторов: возраста авто, его стоимости, типа двигателя и объема.
Что включает стоимость растаможки авто
В этой статье 24 Канал подробно рассмотрит, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля, какие факторы на нее влияют и какие дополнительные расходы ожидают автовладельца.
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Процесс растаможки предусматривает уплату таких платежей:
- Ввозная пошлина – 10% от таможенной стоимости авто.
- Акцизный налог – рассчитывается индивидуально в зависимости от типа топлива, объема двигателя и возраста авто.
- НДС (налог на добавленную стоимость) – составляет 20% от таможенной стоимости автомобиля, включая пошлину и акциз.
- Пенсионный сбор (при первой регистрации авто в Украине) – от 3% до 5% от стоимости автомобиля в зависимости от его цены.
Как рассчитывается акцизный налог
Акцизный налог – один из ключевых компонентов стоимости растаможки. Формула расчета выглядит так: Акциз = Базовая ставка × Объем двигателя (л) × Возраст авто (в годах)
Базовые ставки акциза зависят от типа двигателя:
Для бензиновых авто:
- до 3,0 л: 50 евро за 1 л объема двигателя;
- более 3,0 л: 100 евро за 1 л объема двигателя.
Для дизельных авто:
- до 3,5 л: 75 евро за 1 л объема двигателя;
- свыше 3,5 л: 150 евро за 1 л объема двигателя.
Для электромобилей:
акцизный налог составляет 1 евро за 1 кВт/ч емкости аккумулятора.
Для гибридных авто:
ставка снижается до 100 евро независимо от объема двигателя.
Дополнительно нужно будет оплатить пенсионный сбор при регистрации, который зависит от стоимости авто:
- до 165 000 гривен – 3%;
- от 165 000 до 290 000 гривен – 4%;
- свыше 290 000 гривен – 5%.
Особенности растаможки электромобилей
Электромобили имеют льготные условия растаможки. Для них не взимается ввозная пошлина, а акцизный налог составляет всего 1 евро за каждый кВт/ч емкости аккумулятора. НДС остается на уровне 20% от таможенной стоимости авто.
Дополнительные расходы
Кроме основных налогов, стоит учитывать другие расходы, связанные с растаможкой авто:
- Услуги таможенного брокера - от 1 000 до 3 000 гривен.
- Сертификация автомобиля - около 2 000–3 000 гривен.
- Первая регистрация и номерные знаки - от 600 гривен.
Обратите внимание. Стоимость растаможки авто зависит от многих факторов, но основными компонентами являются ввозная пошлина, акцизный налог и НДС. Самыми выгодными для ввоза остаются электромобили и гибриды благодаря льготным условиям налогообложения.
Растаможка авто для военных: есть ли льготы
В 2024 году действует нулевая растаможка авто для военных. То есть, даже после отмены нулевой растаможки, ввоз автомобилей на нужды армии остается беспошлинным.
В то же время такие автомобили являются гуманитарной помощью, использовать их для собственных нужд – запрещено. Они обязательно должны быть переданы в части ВСУ или конкретному военному.
Для участников боевых действий (УБД) и других подобных категорий граждан льгот на растаможку авто пока не предусмотрено.