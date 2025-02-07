В Украине введут механизм разбронирования медиков: как это будет работать

В правительстве провели совещание, на котором обсудили механизм разбронирования медицинских работников для мобилизации в военные медицинские подразделения. Вероятно, в Украине заработает механизм разбронирования медиков для нужд военных.

Как будет работать бронирование и разбронирование медиков

Совещание провели министр здравоохранения Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МИНЗДРАВА.

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Недавно Кабинет Министров Украины разрешил стопроцентное бронирование медицинских работников, работающих в государственных и коммунальных больницах, учреждениях общественного здоровья, центрах крови, а также в учреждениях, занимающихся судебно-медицинскими и судебно-психиатрическими экспертизами.

В то же время, для обеспечения медицинских подразделений военных вводится механизм разбронирования отдельных специалистов, в которых сейчас нуждается армия.

Почему это важно По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас более 75% раненых военных проходят лечение в гражданских больницах. Это означает, что необходимо поддерживать эффективную работу медицинской системы и в тылу, и на фронте.

Подробнее о разбронировании

Решение о разбронировании медиков будет приниматься с учетом реальных потребностей военных в специалистах определенного профиля. Мы координируем этот процесс с Минобороны и Командованием Медицинских сил, чтобы сохранить баланс между медицинской помощью для фронта и тыла,

– отметил Ляшко.

Как будет происходить процесс разбронирования

Минобороны и Командование медицинских сил ВСУ будут подавать запрос на необходимых специалистов.

Минздрав в координации с департаментами здравоохранения будет определять, какие специалисты могут быть мобилизованы без ущерба для работы гражданских медучреждений.

Руководители больниц будут подавать запросы через портал "Дія" в соответствии с действующим порядком бронирования военнообязанных.

После разбронирования медицинских работников будут мобилизовать в ВСУ или другие военные формирования. Они будут назначены на медицинские должности в военной службе.

Заметьте. Контракты на мобилизацию будут заключаться сроком на 1 год.

Механизм разбронирования позволит военной системе здравоохранения получить необходимых специалистов, одновременно не ослабляя гражданскую медицинскую сферу.