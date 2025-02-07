Як працюватиме бронювання та розбронювання медиків

Нараду провели міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, заступник міністра оборони Сергій Мельник та командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МОЗ.

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Нещодавно Кабінет Міністрів України дозволив стовідсоткове бронювання медичних працівників, які працюють у державних та комунальних лікарнях, закладах громадського здоров’я, центрах крові, а також у установах, що займаються судово-медичними та судово-психіатричними експертизами.

Водночас, для забезпечення медичних підрозділів військових запроваджується механізм розбронювання окремих фахівців, яких наразі потребує армія.

Чому це важливо За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, наразі понад 75% поранених військових проходять лікування у цивільних лікарнях. Це означає, що необхідно підтримувати ефективну роботу медичної системи і в тилу, і на фронті.

Детальніше про розбронювання

Рішення про розбронювання медиків ухвалюватиметься з урахуванням реальних потреб військових у фахівцях певного профілю. Ми координуємо цей процес із Міноборони та Командуванням Медичних сил, щоб зберегти баланс між медичною допомогою для фронту і тилу,

– зазначив Ляшко.

Як відбуватиметься процес розбронювання

Міноборони та Командування медичних сил ЗСУ подаватимуть запит на необхідних фахівців.

МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я визначатиме, які спеціалісти можуть бути мобілізовані без шкоди для роботи цивільних медзакладів.

Керівники лікарень подаватимуть запити через портал "Дія" відповідно до чинного порядку бронювання військовозобов’язаних.

Після розбронювання медичних працівників мобілізуватимуть до ЗСУ або інших військових формувань. Вони будуть призначені на медичні посади у військовій службі.

Зауважте. Контракти на мобілізацію укладатимуться строком на 1 рік.

Механізм розбронювання дозволить військовій системі охорони здоров’я отримати необхідних фахівців, водночас не послаблюючи цивільну медичну сферу.