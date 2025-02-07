Як працюватиме бронювання та розбронювання медиків
Нараду провели міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, заступник міністра оборони Сергій Мельник та командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МОЗ.
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Нещодавно Кабінет Міністрів України дозволив стовідсоткове бронювання медичних працівників, які працюють у державних та комунальних лікарнях, закладах громадського здоров’я, центрах крові, а також у установах, що займаються судово-медичними та судово-психіатричними експертизами.
Водночас, для забезпечення медичних підрозділів військових запроваджується механізм розбронювання окремих фахівців, яких наразі потребує армія.
Чому це важливоЗа словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, наразі понад 75% поранених військових проходять лікування у цивільних лікарнях. Це означає, що необхідно підтримувати ефективну роботу медичної системи і в тилу, і на фронті.
Детальніше про розбронювання
Рішення про розбронювання медиків ухвалюватиметься з урахуванням реальних потреб військових у фахівцях певного профілю. Ми координуємо цей процес із Міноборони та Командуванням Медичних сил, щоб зберегти баланс між медичною допомогою для фронту і тилу,
– зазначив Ляшко.
Як відбуватиметься процес розбронювання
- Міноборони та Командування медичних сил ЗСУ подаватимуть запит на необхідних фахівців.
- МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я визначатиме, які спеціалісти можуть бути мобілізовані без шкоди для роботи цивільних медзакладів.
- Керівники лікарень подаватимуть запити через портал "Дія" відповідно до чинного порядку бронювання військовозобов’язаних.
Після розбронювання медичних працівників мобілізуватимуть до ЗСУ або інших військових формувань. Вони будуть призначені на медичні посади у військовій службі.
Зауважте. Контракти на мобілізацію укладатимуться строком на 1 рік.
Механізм розбронювання дозволить військовій системі охорони здоров’я отримати необхідних фахівців, водночас не послаблюючи цивільну медичну сферу.