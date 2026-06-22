Индивидуальные предприниматели под прицелом: налоговая активно выявляет случаи "дробления бизнеса"
В 2026 году тема так называемого "дробления бизнеса" вошла в число главных приоритетов налоговой службы, Бюро экономической безопасности и банковского сектора. В связи с этим даже вполне законная сеть индивидуальных предпринимателей может вызвать дополнительные вопросы со стороны контролирующих органов.
Кого чаще всего проверяет налоговая
Бизнесу все чаще объясняют простую логику: если несколько ФЛП работают рядом, используют один бренд, один сайт или один склад – значит, возможно, это не отдельные предприниматели, а крупный бизнес, который якобы скрывает реальные обороты, пишет 7eminar.
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Многие предприниматели удивляются, когда узнают, что в украинском законодательстве нет отдельного правонарушения под названием "дробление бизнеса". В частности:
- В Налоговом кодексе нет отдельной статьи о дроблении;
- Не предусмотрен специальный штраф;
- Отсутствует уголовная ответственность именно за дробление;
- Законодательство даже не содержит официального определения этого понятия.
Сам факт существования нескольких ФЛП не является нарушением закона. Проблемы возникают тогда, когда контролирующие органы пытаются доказать другие возможные нарушения — уклонение от уплаты налогов, скрытые трудовые отношения, неуплату НДС или искусственное использование упрощенной системы налогообложения.
Именно поэтому в информационном пространстве всё чаще появляются сообщения о разоблачении сетей ИП, доначислении налогов и возбуждении уголовных дел. Анализ сообщений налоговой службы и БЭБ свидетельствует, что наибольшее внимание контролёров привлекают:
- сети магазинов;
- рестораны и заведения общественного питания;
- кофейни;
- продуктовый ритейл;
- магазины техники и электроники;
- цветочный бизнес;
- СТО;
- предприятия сферы услуг.
При этом речь идет не только о крупных сетях с десятками торговых точек. Сегодня вопросы могут возникнуть даже в отношении бизнеса, который работает через два или три индивидуальных предпринимателя в одном помещении.
Каковы признаки "дробления бизнеса"
На практике инспекторы складывают своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:
- один IP-адрес для подачи отчетности;
- один бухгалтер на несколько ФЛП;
- общий сайт;
- общий бренд;
- один склад;
- общие сотрудники;
- одни и те же поставщики;
- совместная реклама;
- использование одного помещения;
- поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.
Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий. Каждый владелец бизнеса должен четко ответить на три ключевых вопроса:
- Почему структура бизнеса построена именно таким образом?
- Какие функции выполняет каждый индивидуальный предприниматель или компания?
- Какие документы подтверждают такое распределение деятельности?
Если на все эти вопросы есть логичные объяснения и надлежащее документальное подтверждение, шансы успешно отстоять свою позицию значительно возрастают.
Итак, само по себе "дробление бизнеса" не является нарушением закона, а вытекающее из этого последствие в виде уклонения от уплаты налогов — да. Поэтому налоговая и БЭБ всё внимательнее анализируют структуры, в которых работает несколько связанных между собой ИП. Поэтому предпринимателям важно правильно организовать бизнес-процессы.
Напомним, что недавно БЭБ раскрыло схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов EconomClass путем "дробления бизнеса" на ФЛП, что привело к потерям бюджета в размере более 38,6 миллионов гривен.
Кроме того, детективы провели 23 обыска в пяти областях — на предприятиях, по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации сети. В ходе следственных действий были изъяты носители информации, касающиеся деятельности более 530 индивидуальных предпринимателей.