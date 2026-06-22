Индивидуальные предприниматели под прицелом: налоговая активно выявляет случаи "дробления бизнеса"

В 2026 году тема так называемого "дробления бизнеса" вошла в число главных приоритетов налоговой службы, Бюро экономической безопасности и банковского сектора. В связи с этим даже вполне законная сеть индивидуальных предпринимателей может вызвать дополнительные вопросы со стороны контролирующих органов.

Кого чаще всего проверяет налоговая

Бизнесу все чаще объясняют простую логику: если несколько ФЛП работают рядом, используют один бренд, один сайт или один склад – значит, возможно, это не отдельные предприниматели, а крупный бизнес, который якобы скрывает реальные обороты, пишет 7eminar.

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Многие предприниматели удивляются, когда узнают, что в украинском законодательстве нет отдельного правонарушения под названием "дробление бизнеса". В частности:

В Налоговом кодексе нет отдельной статьи о дроблении; Не предусмотрен специальный штраф; Отсутствует уголовная ответственность именно за дробление; Законодательство даже не содержит официального определения этого понятия.

Сам факт существования нескольких ФЛП не является нарушением закона. Проблемы возникают тогда, когда контролирующие органы пытаются доказать другие возможные нарушения — уклонение от уплаты налогов, скрытые трудовые отношения, неуплату НДС или искусственное использование упрощенной системы налогообложения.

Именно поэтому в информационном пространстве всё чаще появляются сообщения о разоблачении сетей ИП, доначислении налогов и возбуждении уголовных дел. Анализ сообщений налоговой службы и БЭБ свидетельствует, что наибольшее внимание контролёров привлекают:

сети магазинов;

рестораны и заведения общественного питания;

кофейни;

продуктовый ритейл;

магазины техники и электроники;

цветочный бизнес;

СТО;

предприятия сферы услуг.

При этом речь идет не только о крупных сетях с десятками торговых точек. Сегодня вопросы могут возникнуть даже в отношении бизнеса, который работает через два или три индивидуальных предпринимателя в одном помещении.

Каковы признаки "дробления бизнеса"

На практике инспекторы складывают своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:

один IP-адрес для подачи отчетности;

один бухгалтер на несколько ФЛП;

общий сайт;

общий бренд;

один склад;

общие сотрудники;

одни и те же поставщики;

совместная реклама;

использование одного помещения;

поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.

Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий. Каждый владелец бизнеса должен четко ответить на три ключевых вопроса:

Почему структура бизнеса построена именно таким образом? Какие функции выполняет каждый индивидуальный предприниматель или компания? Какие документы подтверждают такое распределение деятельности?

Если на все эти вопросы есть логичные объяснения и надлежащее документальное подтверждение, шансы успешно отстоять свою позицию значительно возрастают.

Итак, само по себе "дробление бизнеса" не является нарушением закона, а вытекающее из этого последствие в виде уклонения от уплаты налогов — да. Поэтому налоговая и БЭБ всё внимательнее анализируют структуры, в которых работает несколько связанных между собой ИП. Поэтому предпринимателям важно правильно организовать бизнес-процессы.

Напомним, что недавно БЭБ раскрыло схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов EconomClass путем "дробления бизнеса" на ФЛП, что привело к потерям бюджета в размере более 38,6 миллионов гривен.

Кроме того, детективы провели 23 обыска в пяти областях — на предприятиях, по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации сети. В ходе следственных действий были изъяты носители информации, касающиеся деятельности более 530 индивидуальных предпринимателей.