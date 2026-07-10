ФЛП на знакомых и сотрудников: большую сеть магазинов электроники поймали на "дроблении бизнеса"

Во Львовской области БЭБ раскрыло масштабную схему "дробления бизнеса", из-за которой госбюджет потерял 60 миллионов гривен неуплаченных налогов. Схему организовала руководительница сети магазинов электроники.

Что известно о раскрытии сети по продаже электроники

Директор компании, занимающейся продажей электронной техники, телекоммуникационного оборудования и аксессуаров, использовала схему "дробления бизнеса" для распределения оборотов, сообщили в БЭБ.

Компанию "разделили" между уже действующими предпринимателями, ее знакомыми и сотрудниками сети, которых попросили зарегистрироваться в качестве ФЛП. По версии следствия, такая схема позволила:

скрыть более 361,6 миллиона гривен дохода;

уклониться от уплаты более 60 миллионов гривен налогов.

Действия руководительницы квалифицировали по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в очень больших размерах. Она возместила все убытки.

Почему дробление бизнеса считают проблемой

Директор БЭБ Александр Цивинский подчеркнул, что само по себе использование статуса ФЛП не является нарушением.

ФЛП – это нормальный инструмент для малого бизнеса. Мы реагируем тогда, когда ФЛП используют не для ведения собственного дела, а для того, чтобы большой бизнес меньше платил налогов в бюджет и получал преимущество перед теми, кто работает честно,

– отметил он.

В БЭБ объясняют, что искусственное разделение большого бизнеса между десятками ФЛП позволяет компаниям платить меньше налогов, чем предусмотрено законодательством. В результате:

государственный бюджет недополучает значительные суммы; добросовестный бизнес оказывается в неравных конкурентных условиях; Компании, использующие такие схемы, получают финансовое преимущество.

Именно поэтому выявление подобных механизмов и возвращение неуплаченных налогов в бюджет остается одним из приоритетных направлений работы Бюро экономической безопасности.

Как работает схема "дробления бизнеса"

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц-предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за отсутствия у налоговых органов инструментов для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, которым они сами не занимаются. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дроблятся на ФЛП, но и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому может и дальше существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления станет практически неинтересной. Потому что лимиты исчерпаются за месяц или несколько недель. Придется менять слишком много из них, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

К слову, недавно в Николаевской области раскрыли схему, с помощью которой владелица сети продуктовых магазинов пыталась уклоняться от уплаты налогов. Для этого она фактически разделила бизнес между несколькими подконтрольными ФЛП.

Через сеть из 17 подконтрольных ФЛП она, вероятно, скрывала реальные доходы от предпринимательской деятельности. В качестве ФЛП выступали родственники владелицы и работники мини-маркетов.