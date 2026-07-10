Що відомо про викриття мережі електроніки

Директорка компанії, що займається продажем електронної техніки, телекомунікаційного обладнання та аксесуарів, використовувала "дроблення бізнесу" для розподілу оборотів, повідомили в БЕБ.

Компанію "поділили" на вже діючих підприємців, її знайомих та працівників мережі, яких попросили зареєструватися як ФОП. За версією слідства, така схема дозволила:

приховати понад 361,6 мільйон гривень доходу;

ухилитися від сплати більш ніж 60 мільйонів гривень податків.

Дії керівниці кваліфікували за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вона відшкодувала всі збитки.

Чому дроблення бізнесу вважають проблемою

Директор БЕБ Олександр Цивінський наголосив, що саме використання статусу ФОП не є порушенням.

ФОП – це нормальний інструмент для малого бізнесу. Ми реагуємо тоді, коли ФОПів використовують не для ведення власної справи, а для того, щоб великий бізнес менше платив податків до бюджету й отримував перевагу над тими, хто працює чесно,

– зазначив він.

У БЕБ пояснюють, що штучне розділення великого бізнесу між десятками ФОПів дозволяє компаніям сплачувати менше податків, ніж передбачено законодавством. У результаті:

Державний бюджет недоотримує значні суми; Сумлінний бізнес опиняється у нерівних конкурентних умовах; Компанії, які використовують такі схеми, отримують фінансову перевагу.

Саме тому виявлення подібних механізмів і повернення несплачених податків до бюджету залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Бюро економічної безпеки.

Як працює схема "дроблення бізнесу"

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб-підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. У разі виявлення порушень під удар можуть потрапити дрібні учасники схеми, на яких лягає відповідальність за бізнес, який вони самі не ведуть. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

До слова, нещодавно у Миколаївській області викрили схему, за допомогою якої власниця мережі продуктових магазинів намагалася ухилятися від сплати податків. Для цього вона фактично розділила бізнес між кількома підконтрольними ФОПами.

Через мережу із 17 підконтрольних ФОПів вона, ймовірно, приховувала справжні доходи від підприємницької діяльності. ФОПами виступали родичі власниці та працівники мінімаркетів.