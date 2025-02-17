Расчет пенсии в Украине

Какую пенсию может получить человек с ежемесячной зарплатой 7000 гривен в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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Формула расчета пенсии:

Пенсия (П) = Зс × Ик × Кс, где:

Зс - средняя заработная плата по стране за 3 года перед выходом на пенсию;

- средняя заработная плата по стране за 3 года перед выходом на пенсию; Ик - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране);

- индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране); Кс - коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Пример расчета

Предположим, что средняя зарплата по стране в 2025 году (Зс) составляет 18 000 гривен. Ваша зарплата (З) – 7000 гривен, а страховой стаж – 35 лет.

Индивидуальный коэффициент заработной платы: Ик = З/Зс = 7000/18 000 = 0,39.

Коэффициент страхового стажа: Кс = 35 лет × 1% = 0,35.

Теперь вычислим размер пенсии. П = Зс × Ик × Кс = 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривен.

Минимальная пенсия при полном стаже

Согласно украинскому законодательству, пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Обратите внимание! В 2025 году минимальная зарплата составляет 8000 гривен, поэтому минимальная пенсия равна 3200 гривен. Если расчетная пенсия меньше этого показателя, государство обеспечивает доплату до уровня 3200 гривен.

При зарплате 7000 гривен и страховом стаже 35 лет расчетная пенсия составит примерно 2 457 гривен. Однако, благодаря законодательно установленному минимуму, фактическая пенсия будет повышена до 3200 гривен. Это означает, что даже при более низкой заработной плате, государство гарантирует минимальный уровень пенсионного обеспечения для граждан с полным страховым стажем.