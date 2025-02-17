Розрахунок пенсії в Україні

Яку пенсію може отримати особа зі щомісячною зарплатою 7000 гривень у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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Формула розрахунку пенсії:

Пенсія (П) = Зс × Ік × Кс, де:

Зс — середня заробітна плата по країні за 3 роки перед виходом на пенсію;

— середня заробітна плата по країні за 3 роки перед виходом на пенсію; Ік — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні);

— індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні); Кс — коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Приклад розрахунку

Припустимо, що середня зарплата по країні у 2025 році (Зс) становить 18 000 гривень. Ваша зарплата (З) – 7000 гривень, а страховий стаж – 35 років.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати: Ік = З / Зс = 7000 / 18 000 = 0,39.

Коефіцієнт страхового стажу: Кс = 35 років × 1% = 0,35.

Тепер обчислимо розмір пенсії. П = Зс × Ік × Кс = 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривень.

Мінімальна пенсія при повному стажі

Згідно з українським законодавством, пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

Зауважте! У 2025 році мінімальна зарплата становить 8000 гривень, тому мінімальна пенсія дорівнює 3200 гривень. Якщо розрахункова пенсія менша за цей показник, держава забезпечує доплату до рівня 3200 гривень.

При зарплаті 7000 гривень і страховому стажі 35 років розрахункова пенсія становитиме приблизно 2 457 гривень. Однак, завдяки законодавчо встановленому мінімуму, фактична пенсія буде підвищена до 3200 гривень. Це означає, що навіть при нижчій заробітній платі, держава гарантує мінімальний рівень пенсійного забезпечення для громадян із повним страховим стажем.