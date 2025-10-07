Яхта, авто и миллионы долларов в часах – разоблачили контрабандистов, связанных с Укрзализныцей
- БЭБ разоблачило группировку из 11 человек, включая работников "Укрзализныци", которая занималась контрабандой драгоценностей через международные поезда.
- Во время обысков изъяты ювелирные изделия на более 10 миллионов долларов и 800 тысяч долларов наличными, подозреваемым грозит от 7 до 11 лет заключения с конфискацией имущества.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили организованную группировку, которая занималась контрабандной перевозкой швейцарских часов и элитных ювелирных изделий.
БЭБ разоблачило банду контрабандистов?
В состав группы входило 11 человек, среди них – пятеро работников "Укрзализныци" и несколько представителей частного бизнеса, сообщили в БЭБ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Война на 2 фронта: что кроется за назначением главы БЭБ и почему правительство не дает денег на реформы
По данным следствия, участники схемы закупали драгоценности в ОАЭ, Гонконге и других странах, после чего завозили их в Польшу. Далее контрабанду передавали проводникам пассажирского поезда международного сообщения Варшава – Киев, которые прятали ее в конструктивных полостях вагонов.
Драгоценности перевозили "Укрзализныцей" / Фото БЭБ
Как сбывали товар?
В столице товары реализовывали через собственный магазин, принимая оплату наличными, безналичными и криптовалютой.
Во время обысков в поезде, помещениях магазина и домах фигурантов правоохранители изъяли контрабандные изделия известных брендов и 800 тысяч долларов наличных.
Общая стоимость найденных ювелирных изделий и часов превышает 10 миллионов долларов,
– говорится в сообщении правоохранителей.
У причастных к схеме провели обыски / Фото БЭБ
Какая ответственность ждет контрабандистов?
Всем 11 фигурантам сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины - перемещение товаров через таможенную границу в крупном размере организованной группой. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет с конфискацией имущества.
По решению суда наложен арест на активы подозреваемых, в частности автомобили и яхту, приобретенные за средства, полученные от незаконной деятельности.
Какова ситуация с контрабандой в Украине?
Недавно на пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники обнаружили контрабандные iPhone стоимостью 1,5 миллиона гривен в микроавтобусе из Польши. В автомобиле нашли 18 смартфонов, из которых 15 были последней модели iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.
Также новые Phone пытались завезти в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Таможенники обнаружили в багажниках микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Subaru 29 iPhone 17 Pro Max. Жители Закарпатья уверяли, что везли их для личного пользования.