Россияне атаковали шахедами отделение "Новой почты"

Повреждено отделение "Новой почты" №9 в Славянске. Здание сильно пострадало. Причиной разрушения стала атака шахедами, которую осуществили россияне.

Что известно об атаке на "Новую почту"?

Атака произошла в ночь на 18 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вадима Ляха.

Читайте также Украинцы покупают больше китайских авто: какие марки самые популярные

Вадим Лях Начальник Славянской городской военной администрации Ночью город в очередной раз был атакован вражескими БПЛА типа "шахед". 4 единицы. Попадание по улице Почтовой, на территории предприятия "Новая почта". Повреждены близлежащие частные дома.

Пресс-служба "Новой почты" сообщила, что сейчас ситуация следующая:

из сотрудников никто не пострадал;

отделение работает в ограниченном режиме (осуществляется только выдача, клиентам закрыт доступ в помещение);

все посылки целы;

посылки, что ехали, будут перенаправлены в отделение №1.

Продолжается разбор завалов. Уже начались работы по укреплению конструкции.

Обратите внимание! "Новая почта" готовится возобновить работу в ближайшее время в помещении рядом.