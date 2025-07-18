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18 июля, 13:03
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Россияне атаковали шахедами отделение "Новой почты"

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Отделение "Новой почты" №9 в Славянске повреждено из-за атаки шахедами, осуществленной россиянами в ночь на 18 июля.
  • Никто из сотрудников не пострадал, отделение работает в ограниченном режиме.

Повреждено отделение "Новой почты" №9 в Славянске. Здание сильно пострадало. Причиной разрушения стала атака шахедами, которую осуществили россияне.

Что известно об атаке на "Новую почту"?

Атака произошла в ночь на 18 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вадима Ляха.

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Вадим Лях

Начальник Славянской городской военной администрации

Ночью город в очередной раз был атакован вражескими БПЛА типа "шахед". 4 единицы. Попадание по улице Почтовой, на территории предприятия "Новая почта". Повреждены близлежащие частные дома.

Пресс-служба "Новой почты" сообщила, что сейчас ситуация следующая:

  • из сотрудников никто не пострадал;
  • отделение работает в ограниченном режиме (осуществляется только выдача, клиентам закрыт доступ в помещение);
  • все посылки целы;
  • посылки, что ехали, будут перенаправлены в отделение №1.

Продолжается разбор завалов. Уже начались работы по укреплению конструкции.

Обратите внимание! "Новая почта" готовится возобновить работу в ближайшее время в помещении рядом.