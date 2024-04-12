Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство укрытий в школах

В этом году регионы Украины получат финансирование в размере 2,5 миллиарда гривен для строительства укрытий в школах. Расходы профинансируют в рамках субвенции из государственного бюджета.

Как будут распределены средства

Инициатива правительства направлена на создание безопасных условий в учреждениях среднего образования, особенно в регионах, которые находятся рядом с зоной боевых действий.

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Сколько получат регионы:

Харьковская область получит 500 миллионов гривен;

Днепропетровская область также получит 500 миллионов гривен;

Запорожская область – 500 миллионов гривен 500 миллионов гривен;

Николаевская область – 200 миллионов гривен;

Херсонская область – 200 миллионов гривен;

Одесская область – 150 миллионов гривен;

Сумская область – 150 миллионов гривен;

Черниговская область – 150 миллионов гривен.

Отдельно 150 миллионов гривен субвенции будет направлено на завершение реализации проектов по строительству укрытий, начатых в 2023 году, но при условии, что такие проекты уже профинансированы и завершены минимум на 40%.

Контекст

Ранее МОН анонсировало выделение 2,5 миллиарда гривен на строительство и ремонт укрытий в учебных заведениях. Это нужно для того, чтобы ученики могли учиться в школах очно.

Общины, самостоятельно подавали проекты, чтобы получить государственное финансирование на укрытие. Среди главных требований были: