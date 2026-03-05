"Оживают" после хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с акциями мировых авиакомпаний

Конфликт США и Ирана "стер" со счетов мировых авиагигантов миллиарды долларов из-за невозможности отправлять рейсы. Постепенно компании восстанавливают авиасообщение, а их акции растут.

Какова ситуация с авиарейсами на Ближнем Востоке?

Акции авиакомпаний восстановились 5 марта, после чего с Ближнего Востока вылетело больше рейсов, что дало перевозчикам определенную "передышку" после падения прибылей, пишет Reuters.

Emirates и Etihad Airways сейчас ограничивают количество рейсов из Дубая и Абу-Даби из-за безопасных воздушных коридоров Объединенных Арабских Эмиратов.

сейчас ограничивают количество рейсов из Дубая и Абу-Даби из-за безопасных воздушных коридоров Объединенных Арабских Эмиратов. Авиакомпания Qatar Airways заявила, что с четверга запрещает ограничивать рейсы помощи пассажирам, которые застряли в Омане.

заявила, что с четверга запрещает ограничивать рейсы помощи пассажирам, которые застряли в Омане. Чартерный рейс правительства США перевозил американцев домой с Ближнего Востока, а также организовывались дополнительные рейсы из других регионов.

Так известно, что цены на билеты на популярные маршруты, такие как маршруты из Австралии в Европу, резко выросли после закрытия Дубая, самого загруженного международного аэропорта мира, который фактически обслуживает более 1000 рейсов в день.

Как изменилась стоимость акций крупнейших авиакомпаний?

Акции гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways выросли на 2,2%;

Акции Qantas Airways выросли на 1%;

Акции Korean Air Lines подскочили на 5,6%;

Акции Japan Airlines закрылись со снижением на 1%.

Крупные китайские перевозчики, такие как Air China упали на 1-4% как в Гонконге, так и в Шанхае, после чего они стабилизировались.

Азиатские авиакомпании очень чувствительны к ситуации в Иране из-за влияния на маршруты и энергоносители как в доходах, так и в расходах. Любые новости о сокращении продолжительности войны могут легко изменить настроения,

– сказал старший экономист Natixis.

Последние новости о конфликте между США и Ираном