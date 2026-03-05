Укр Рус
Бизнес Актуальные новости "Оживают" после хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с акциями мировых авиакомпаний
5 марта, 12:00
4

"Оживают" после хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с акциями мировых авиакомпаний

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Акции мировых авиакомпаний восстанавливаются после конфликта США и Ирана, что привело к отмене рейсов и потере миллиардов долларов.
  • Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways ограничивают рейсы через безопасные коридоры, тогда как цены на билеты на популярные маршруты выросли.

Конфликт США и Ирана "стер" со счетов мировых авиагигантов миллиарды долларов из-за невозможности отправлять рейсы. Постепенно компании восстанавливают авиасообщение, а их акции растут.

Какова ситуация с авиарейсами на Ближнем Востоке?

Акции авиакомпаний восстановились 5 марта, после чего с Ближнего Востока вылетело больше рейсов, что дало перевозчикам определенную "передышку" после падения прибылей, пишет Reuters.

Смотрите также Ситуация неутешительная: как украинские туристы добираются домой из-за обстрелов на Ближнем Востоке

  • Emirates и Etihad Airways сейчас ограничивают количество рейсов из Дубая и Абу-Даби из-за безопасных воздушных коридоров Объединенных Арабских Эмиратов.
  • Авиакомпания Qatar Airways заявила, что с четверга запрещает ограничивать рейсы помощи пассажирам, которые застряли в Омане.
  • Чартерный рейс правительства США перевозил американцев домой с Ближнего Востока, а также организовывались дополнительные рейсы из других регионов.

Так известно, что цены на билеты на популярные маршруты, такие как маршруты из Австралии в Европу, резко выросли после закрытия Дубая, самого загруженного международного аэропорта мира, который фактически обслуживает более 1000 рейсов в день.

Как изменилась стоимость акций крупнейших авиакомпаний?

  • Акции гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways выросли на 2,2%;
  • Акции Qantas Airways выросли на 1%;
  • Акции Korean Air Lines подскочили на 5,6%;
  • Акции Japan Airlines закрылись со снижением на 1%.

Крупные китайские перевозчики, такие как Air China упали на 1-4% как в Гонконге, так и в Шанхае, после чего они стабилизировались.

Азиатские авиакомпании очень чувствительны к ситуации в Иране из-за влияния на маршруты и энергоносители как в доходах, так и в расходах. Любые новости о сокращении продолжительности войны могут легко изменить настроения,
– сказал старший экономист Natixis.

Последние новости о конфликте между США и Ираном

  • Советники Трампа обеспокоены возможными политическими последствиями и потерей поддержки общественности из-за операции против Ирана. Некоторые советники призывают Трампа как можно быстрее завершить действия в Иране и "объявить победу" из-за риска затяжной войны. Война между США, Израилем и Ираном может продлиться до сентября, и Пентагон готовится к кампании минимум на 100 дней.

  • Иранские дроны атаковали город Нахичевань, расположенный на границе с Ираном, и повредили аэропорт и школу. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку, в результате которой пострадали двое мирных жителей.

  • Украина может столкнуться с нехваткой ракет PAC-3 из-за войны в Иране. Задержки в поставках вооружения могут усилиться, если конфликт с Ираном затянется.

  • Китай осудил операцию США и Израиля против Ирана, опасаясь определенных последствий для себя. Если иранский режим будет свергнут, Китай может пересмотреть свои отношения с Россией и США, что может способствовать завершению войны в Украине.

  • Пентагон впервые использовал новую ракету Precision Strike Missile во время операции Epic Fury против Ирана. PrSM имеет большую дальность и точность, чем предшественник ATACMS, и может запускать две ракеты из одного контейнера HIMARS или MLRS.