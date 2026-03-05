"Оживают" после хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с акциями мировых авиакомпаний
- Акции мировых авиакомпаний восстанавливаются после конфликта США и Ирана, что привело к отмене рейсов и потере миллиардов долларов.
- Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways ограничивают рейсы через безопасные коридоры, тогда как цены на билеты на популярные маршруты выросли.
Конфликт США и Ирана "стер" со счетов мировых авиагигантов миллиарды долларов из-за невозможности отправлять рейсы. Постепенно компании восстанавливают авиасообщение, а их акции растут.
Какова ситуация с авиарейсами на Ближнем Востоке?
Акции авиакомпаний восстановились 5 марта, после чего с Ближнего Востока вылетело больше рейсов, что дало перевозчикам определенную "передышку" после падения прибылей, пишет Reuters.
- Emirates и Etihad Airways сейчас ограничивают количество рейсов из Дубая и Абу-Даби из-за безопасных воздушных коридоров Объединенных Арабских Эмиратов.
- Авиакомпания Qatar Airways заявила, что с четверга запрещает ограничивать рейсы помощи пассажирам, которые застряли в Омане.
- Чартерный рейс правительства США перевозил американцев домой с Ближнего Востока, а также организовывались дополнительные рейсы из других регионов.
Так известно, что цены на билеты на популярные маршруты, такие как маршруты из Австралии в Европу, резко выросли после закрытия Дубая, самого загруженного международного аэропорта мира, который фактически обслуживает более 1000 рейсов в день.
Как изменилась стоимость акций крупнейших авиакомпаний?
- Акции гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways выросли на 2,2%;
- Акции Qantas Airways выросли на 1%;
- Акции Korean Air Lines подскочили на 5,6%;
- Акции Japan Airlines закрылись со снижением на 1%.
Крупные китайские перевозчики, такие как Air China упали на 1-4% как в Гонконге, так и в Шанхае, после чего они стабилизировались.
Азиатские авиакомпании очень чувствительны к ситуации в Иране из-за влияния на маршруты и энергоносители как в доходах, так и в расходах. Любые новости о сокращении продолжительности войны могут легко изменить настроения,
– сказал старший экономист Natixis.
Последние новости о конфликте между США и Ираном
Советники Трампа обеспокоены возможными политическими последствиями и потерей поддержки общественности из-за операции против Ирана. Некоторые советники призывают Трампа как можно быстрее завершить действия в Иране и "объявить победу" из-за риска затяжной войны. Война между США, Израилем и Ираном может продлиться до сентября, и Пентагон готовится к кампании минимум на 100 дней.
Иранские дроны атаковали город Нахичевань, расположенный на границе с Ираном, и повредили аэропорт и школу. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку, в результате которой пострадали двое мирных жителей.
Украина может столкнуться с нехваткой ракет PAC-3 из-за войны в Иране. Задержки в поставках вооружения могут усилиться, если конфликт с Ираном затянется.
Китай осудил операцию США и Израиля против Ирана, опасаясь определенных последствий для себя. Если иранский режим будет свергнут, Китай может пересмотреть свои отношения с Россией и США, что может способствовать завершению войны в Украине.
Пентагон впервые использовал новую ракету Precision Strike Missile во время операции Epic Fury против Ирана. PrSM имеет большую дальность и точность, чем предшественник ATACMS, и может запускать две ракеты из одного контейнера HIMARS или MLRS.