Тройка самых богатых в мире: Bloomberg обновил рейтинг миллиардеров
Поэтому три самые высокие ступеньки, иногда с изменениями, до сих пор занимают Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. В перечень не попали украинцы, зато российские олигархи, которые вошли в рейтинг, обогатились за последний год.
Кто входит в рейтинг самых богатых миллиардеров
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, в рейтинге самых богатых в мире американцы заняли 14 первых позиций из 16 возможных.
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- На первом месте оказался Илон Маск с состоянием в 263 миллиарда долларов, а за год он обогатился на 33,5 миллиарда долларов.
- На второй позиции разместили основателя Amazon – Джеффа Безоса, который в целом владеет состоянием в 209 миллиардов долларов. За год состояние выросло на 32,2 миллиарда долларов.
- На третьем месте Марк Цукерберг, который владеет состоянием в более 201 миллиард долларов, а за год он заработал 72,9 миллиарда долларов.
Российские олигархи
В рейтинг миллиардеров вошло 6 российских миллиардеров. Самое высокое место из всех занял олигарх Владимир Потанин – это 55 место в рейтинге. Общий доход бизнесмена составляют более 32 миллиардов долларов, а за год они выросли на 1,18 миллиарда долларов.
После него, на 63 строчке рейтинга, оказался олигарх Владимир Лисин с состоянием в 28 миллиардов долларов, которые за год выросли на 4,81 миллиарда долларов.