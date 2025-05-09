От "Fk Putin" до рекламы Milka: почему на Кэти Перри обижаются украинцы

Американская певица Кэти Перри оказалась в центре скандала после участия в рекламной кампании шоколадного бренда Milka, который принадлежит корпорации Mondelez International. Причиной возмущения стала деятельность Mondelez в России, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Что произошло

В апреле 2025 года Кэти Перри стала лицом новой европейской кампании Milka под названием "Go Backstage with Katy Perry". Это вызвало волну критики, поскольку Mondelez продолжает работать в России, хотя и заявляет о попытках сделать свой российский бизнес "самостоятельным", сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Общественность напомнила, что в 2022 году Кэти Перри публично осудила действия России, выкрикивая "F**k Putin" во время своего концерта в Лас-Вегасе . Теперь же ее сотрудничество с компанией, которая продолжает деятельность в России, воспринимается как противоречивая, говорится в статье.

Деятельность Mondelez в России

Mondelez имеет три фабрики в России и продолжает продавать там свою продукцию, включая Milka, несмотря на призывы к бойкоту и давление со стороны активистов и акционеров.

Компания заявляет, что ее российский бизнес является "самостоятельным", но, по данным Reuters, продукция, такая как Toblerone, все еще попадает в Россию через "серый" импорт.

И все же сотрудничество Кэти Перри с Milka спровоцировало волну возмущения из-за деятельности Mondelez в России.