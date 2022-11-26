Релоцированные предприятия перечислили в госбюджет более миллиарда гривен ЕСВ

26 ноября 2022 , 15:29
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Источник:

Министерство экономики Украины

Из опасных регионов было перемещено 772 предприятия. Они с начала этого года уже перечислили в бюджет-2022 1,14 миллиарда гривен единого социального взноса (ЕСВ).

Релокация предприятий

Из 772 релокированных предприятий 605 уже возобновили работу на новом месте. Таким образом удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест и создать 7 тысяч новых.

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Татьяна Бережная

Заместитель Министра экономики Украины

Эти предприятия продолжают полноценно работать, поддерживая стабильность нашей экономики, и платить налоги – в целом за текущий год ими перечислено в бюджет более 1,14 миллиарда гривен ЕСВ.

Куда релоцировались предприятия

  • 28,6% релоцировались во Львовскую область. Она стала лидером среди городов, выбираемых для релокации.
  • 17,9% – Закарпатская.
  • 12,2% – Черновицкая.
  • 8,3% – Ивано-Франковская.
  • 7,5% – Тернопольская.
  • 7,5% – Хмельницкая.

Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия, работающие в сфере:

  • 40,7% – оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;
  • 30,2 – перерабатывающей промышленности;
  • 6,7% – информации и телекоммуникаций;
  • 6,2% – профессиональной, научной и технической деятельности;
  • 4,4% – строительства.

Также в Минэкономики сообщили, что 261 предприятие ищет необходимую локацию или способ транспортировки бизнеса. А 634 предприятия, подавшие ранее заявки на перемещение, отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

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Программа релокации

В программу релокации может присоединиться любое предприятие и получить пакет государственной поддержки, содержащий следующие опции:

  • подбор местоположения для мощностей предприятия;
  • помощь с перевозкой на новую локацию;
  • содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;
  • поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение осуществляется в один из шестнадцати регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская области (за исключением города Киева) области).

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Автор: Дар'я Вереньова