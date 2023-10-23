Более 800 бизнесов переехали в другие регионы из-за полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны 840 предприятий переехали по программе релокации в более безопасные регионы. Из них 667 компаний уже работают на новом месте.

Согласно правительственной программе, предприятия могут переместить производственные мощности, приближенные к зоне боевых действий или расположенные в ней, в один из 16 регионов Украины.

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Релокация бизнеса из-за полномасштабной войны

Согласно обнародованным данным, большая часть бизнесов для нового места работы выбрала Закарпатскую и Львовскую области. В частности, по 120 и 199 компаний соответственно.

Популярные среди предпринимателей также Черновицкая – 78 релокантов, и Ивано-Франковская – 70. Интересно, что наименее востребованными оказались Одесщина – только 3 бизнеса, Житомирщина – 6 компаний, Кировоградщина – 17.

Релокированные предприятия / Инфографика Опендатабот

Что нужно знать о программе релокации предприятий

С первых недель полномасштабной войны Минэкономики реализует программу по релокации украинских предприятий, находящихся на территории боевых действий. Подать заявку можно через площадки системы "Прозорро.Продажи".

Кстати, к программе может присоединиться любое предприятие из пострадавших от боевых действий регионов. После одобрения заявки, бизнес получит пакет государственной поддержки, например:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Релокация возможна в одну из 16 областей. В частности: Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую, Винницкую, Волынскую, Ровенскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Киевскую (исключение – столица).