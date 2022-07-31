Прокремлевский рэпер тимати отжал активы Starbucks: планирует "крутое импортозамещение"

Рэпер тимати, поющий о "лучшем друге путине", отжал активы американской Starbucks в россии. Теперь недоартист и сторонник диктатора планирует сделать "крутое импортозамещение".

О том, что он "выкупил абсолютно все активы" Starbucks у россии, рэпер сообщил в своих соцсетях. Теперь на их базе тимати вместе с российским ресторатором антоном пинским намерены сделать "ребрендинг" и открыть новые заведения уже в августе.

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Хотят сделать лучше, чем было

По словам Тимати, после приобретения всех активов Starbucks в россии, перед ним и пинским теперь встала "амбициозная задача" – они хотят создать со старта лучшие заведения, чем "то, что строилось десятилетиями за океаном".

Рэпер заявил, что перед этим он более месяца проходил дегустации, "прогонял" кухню и работал с "лучшими баристами" россии. Тимати пообещал не разочаровать "многомиллионную армию любителей кофе" и предложить продукт, который по качеству будет "на совершенно новом уровне".

В общем, думаю, у нас есть шанс не просто сменить вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения.

– убежден российский рэп-исполнитель.

К слову, если из тимати такой же "крутой" бизнесмен, как и рэпер, то можем лишь напомнить другой кейс "крутого импортозамещения в россии". Открывшаяся на базе активов McDonald's сеть российских заведений "Смачно и точка" уже продемонстрировала незаурядные успехи:

сначала россияне жаловались на заплесневевшие булочки для бургеров и просроченные соусы;

затем к плесени добавился еще один особый деликатес – посетитель приобрел тост с насекомыми;

Впоследствии руководство "Смачно и точка" заявило, что в некоторых заведениях нельзя будет приобрести картофель фри – объяснили дефицит "неурожаем" и "невежливыми" импортерами, которые не соглашаются продать товар из-за введенных против россии санкций.

Добавим, что американская Starbucks закрыла все свои заведения в россии 10 марта, на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. На тот момент у компании было более 130 кафе на территории россии. В мае Starbucks заявила о полном выходе с рынка страны-агрессора и продаже всех своих активов там.

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