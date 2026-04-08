По соседству с поместьем Роналду в Португалии открылся украинский ресторан

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский вместе с партнерами запустил ресторан NAI в португальском городе Кашкайш. По информации компании, общий объем инвестиций в проект составил около 1 миллиона евро.

Что известно о новом заведении Ярославского по соседству с Роналду?

Заведение открылось в престижном районе Кинта-да-Маринья, что входит в новый комплекс Bloom Marinha, пишет Forbes.

Примерно 400 тысяч евро из бюджета инвестировали в продукцию украинских производителей – в частности мебель, элементы декора, форму для персонала и посуду.

Меню ресторана в Кашкайше разработали с учетом местных продуктов и премиального статуса района. В компании отмечают, что для украинцев, которые живут в Португалии, заведение стало местом, где можно услышать родной язык, попробовать традиционные блюда, в частности борщ, и почувствовать атмосферу дома. Что еще известно:

В команде NAI Cascais работают 24 сотрудника;

Средний чек в заведении прогнозируют на уровне 38 евро.

Ресторан расположен неподалеку гольф-полей, пятизвездочных отелей и побережья Атлантического океана.

Также, по данным компании, примерно в 300 метрах находится частная резиденция футбольной звезды Криштиану Роналду.

Интересно! Среди совладельцев NAI – Владимир Ярославский (33%), Дмитрий Товстоляк (34%) и Елена Товстоляк (33%), которая занимает должность директора. Ярославский отвечает за концепцию меню и развитие бренда, тогда как партнеры привлечены к операционному управлению сетью.

