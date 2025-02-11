Необанк Revolut начал работать в Украине –что предлагает финтех-гигант

Британская финтех-компания Revolut объявила о начале работы в Украине. С сегодняшнего дня украинцы могут открыть европейский счет Revolut и получить доступ к ряду услуг, таких как мгновенные, бесплатные переводы между пользователями приложения.

Компания ввела идентификацию пользователей через Дію для высокого уровня безопасности при регистрации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу банка.

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"Мы запускаем услуги для украинцев. Чтобы отметить это событие, представляем нашу специальную дебетовую карту Clear Sky", – говорится в официальном сообщении.

Что известно о карте Clear Sky

Для украинцев выпуск этой карты – бесплатный. Другие пользователи могут получить ее, сделав благотворительный взнос:

Минимальная сумма – 5 фунтов стерлингов или эквивалент в гривне.

Средства пойдут на поддержку Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Revolut удвоит общую сумму пожертвований, но не более 200 тысяч фунтов стерлингов.

Все собранные деньги пойдут в пользу партнерской благотворительной организации Revolut – UK for UNHCR, которая помогает и поддерживает вынужденных переселенцев и беженцев как на территории Украины, так и за ее пределами.

Отмечают, что запуск Revolut в Украине открывает новые возможности для финансовых операций, удобных платежей и международных переводов, а также подчеркивает поддержку украинцев со стороны глобальных финансовых компаний.